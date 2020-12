CALCIO SERIE C – IL FOGGIA NON SI FERMA PIÙ E CALA IL POKER!

Di Lino Mongiello

PAGANESE – FOGGIA 1-4

RETI: 4’ e 27’ pt D’Andrea, 43’ Schiavino, 6’ st Curcio, 25’ Rocca.

PAGANESE (3-5-2): Campani; Perazzolo (11’ st Guadagni), Schiavino, Mattia; Carotenuto (40’ st Esposito), Onescu, Gaeta (32’ st Bonavolontà), Scarpa, Squillace (40’ st Curci); Diop (32’ st Isufaj), Mendicino. A disp.: Bovenzi, Fasan, Di Palma, Bramati, Costagliola. All.: Erra.

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli; Anelli (29’ Morrone), Gavazzi (41’ st Lucarelli), Del Prete; Kalombo (41’ st Pompa), Vitale, Raggio Garibaldi (13’ st Germinio), Rocca, Di Jenno; Curcio; D’Andrea (29’ st Dell’Agnello). A disp.: Vitali, Galeotafiore, Di Masi, Iannone, Garofalo, Tomassini, Balde. All. Marchionni.

ARBITRO: Scatena di Avezzano.

NOTE: giornata fredda, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Perazzolo, Kalombo, Di Jenno. Angoli: 4-1. Recupero: 3′, 5′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid







Pagani, 23 dicembre 2020. Il Foggia chiude il 2020 col botto e fa esplodere il Torre di Pagani con un roboante 1-4. I rossoneri, al quarto successo di fila, divertono, divertono e ora fanno sognare la tifoseria. A suon di risultati ed anche di gioco, la compagine di Mister Marchionni si allontana sempre più dalle zone calde della classifica e si porta sempre più su. In piena zona playoff. Alla faccia dei tanti scettici e di chi aveva scommesso su un campionato deludente e di insuccessi. Al contrario, il Foggia degli “sconosciuti” si rivela, di gara in gara, sempre maggiormente convincente ed efficace. E, soprattutto, dimostra di essere un gruppo che possiede tutte quelle doti necessarie nel dna per poter assumere un ruolo importante nel difficile campionato di C. Per il momento il Foggia si gode il magic moment e potrà trascorrere un Sereno Santo Natale. Poi, alla ripresa del torneo, si dovrà continuare sull’ottima strada intrapresa. Pensando a costruire, mattoncino su mattoncino, innanzitutto la salvezza e poi, si vedrà. Se l’appetito vien mangiando … Mister Marchionni ha ormai trovato un undici iniziale e rispetto alla vittoriosa gara di Monopili, è costretto a sostituire lo squalificato Salvi con Raggio Garibaldi. I rossoneri non hanno voglia di fermarsi e prendono in mano le redini del gioco. Basta attendere pochi minuti per passare già in vantaggio. E’ D’Andrea (4’) ad aprire le marcature stoppando la sfera proveniente dal lungo rinvio di Anelli. Il “bistrattato” attaccante rossonero supera Mattia e poi beffa Campani. La gara per il Foggia si mette bene e può agire con ancor più tranquillità. La Paganese non crea problemi. Il Foggia si tiene la scena e prova a mettere al sicuro il risultato. Curcio è abile nel servire un delizioso assist a D’Andrea (27’) e lo 0-2 è cosa fatta con un bel tiro sul quale nulla può il portiere della Paganese. Sotto di due gol i campani si svegliano e si portano con insistenza nella metà campo avversa. Una disattenzione in difesa consente a Schiavino (43’) di trovarsi smarcato in area, di poter battere Fumagalli e di riaprire le sorti del match. Nella ripresa il Foggia torna in campo concentrato e determinato. Rocca offre a D’Andrea (6’) la possibilità di fare il tris ma Campani si oppone. Sulla respinta del numero uno però c’è Curcio in agguato e l’estroso fantasista non si fa pregare per aggiungere un altro gol nella classifica dei marcatori e per portare i rossoneri sull’1-3. La Paganese non riesce a rendersi pericolosa anche perché il Foggia difende bene e a centrocampo non lascia spazi. La prova dei ragazzi è priva di sbavature e, addirittura, c’è la possibilità di arrotondare il punteggio. Il cross del sempre più convincente Di Jenno è perfetto per la testa di Rocca (25’) e il poker è servito. Con la vittoria in pugno, Marchionni concede spazio anche ai baby Pompa e Lucarelli. Fanno parte anche loro di questo meraviglioso gruppo che con la vittoria di Pagani si conferma tra quelle col miglior rendimento. E soprattutto chiude l’anno del centenario con ottime prospettive.