RODI GARGANICO – DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE GRATIS E NON SOLO

L’iniziativa promossa dalla regione puglia (DPI) per fornire mascherine gratuite è arrivata anche a rodi garganico. Grazie alla fornitura della DPI si ha la possibilità di fornire mascherine gratuite e non solo, TNT e anche igienizzante per le mani alla popolazione rodiana. Verrà donato un kit ad ogni famiglia e dal 22 dicembre 2020 dall 10:30 alle 12:00 sarà possibile ritirarlo presso il Comune di Rodi garganico portando con sé un contenitore proprio di massimo 100 ml per fornirsi del gel igienizzante . Ringraziamo La Consigliera comunale Maria Soccio che si è impegnata per la distribuzione : ““Avremmo preferito donare altro, ma oggi più che mai per la Popolazione servono presidi per proteggersi da questo brutto virus. Un grazie immenso alla regione Puglia. Doneremo alle persone che verranno a ritirare il kit anche un sorriso, un augurio di un Natale in salute e un nuovo anno migliore”.

Antonella stefania