SAN SEVERO – LA CULTURA NON SI FERMA. NATALE E CAPODANNO IN MUSICA ON LINE: DOPPIO CONCERTO VENERDI’ 25 DICEMBRE 2020 E VENERDI’ 1 GENNAIO 2021

Continua la programmazione culturale on line del Comune di San Severo, Assessorato alla Cultura. Dopo la lettura delle fiabe a cura dello staff della Biblioteca Comunale “Alessandro Minuziano”, per celebrare le festività natalizie sono stati programmati due concerti on line a cura dell’”Orchestra di Fiati Città di San Severo” e della Associazione Culturale “I Musici”.

“La cultura, in momenti difficili come questo che stiamo attraversando – dichiarano il sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – ha la funzione di alleviare i nostri animi messi a dura prova da quello che sta accadendo. E’ molto importante, inoltre, continuare a mantenere il dialogo con il pubblico che, grazie alla programmazione on line dei mesi scorsi, sulla pagina facebook dell’Assessorato, siamo riusciti ad intrattenere durante i difficili mesi della primavera passata. Si è, pertanto, deciso di offrire al nostro pubblico virtuale la possibilità di assistere da casa, per celebrare le festività natalizie, a due concerti che verranno pubblicati on line nei giorni di Natale e di Capodanno sulla pagina facebook dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo”.

Le iniziative in programma sono:

Venerdì’ 25 dicembre 2020, alle ore 11,00 sulla pagina Facebook dell’Assessorato alla Cultura di San Severo sarà trasmesso il CONCERTO DI NATALE del CORO E ORCHESTRA DI FIATI CITTA’ DI SAN SEVERO – direttore ANTONELLO CICCONE – con la partecipazione del soprano GINA PALMIERI. Il concerto sarà preceduto dall’intervento del Sindaco Miglio con gli auguri del Comune di San Severo per il Santo Natale.

Venerdì 1 gennaio 2021, alle ore 12,00, sulla pagina Facebook dell’Assessorato alla Cultura di San Severo, sarà trasmesso il concerto CAPODANNO IN MUSICA, concerto con repertorio Dixieland, swing, latin, funky and more, a cura DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE I MUSICI DI SAN SEVERO.

SAN SEVERO, 23 dicembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo