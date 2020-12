FOGGIA – Il messaggio di Buon Natale di Carla Costantino, Segretario Generale della Cisl di Foggia. “Nonostante tutto, Buon Natale”.

Riceviamo e pubblichiamo

– Il messaggio di Buon Natale di Carla Costantino, Segretario Generale della Cisl di Foggia –

“Nonostante tutto, Buon Natale.

Nonostante la pandemia, la stranezza di feste diverse dall’abituale, nonostante un po’ di tristezza per tante e tanti che vivono momenti di difficoltà.

Probabilmente è un Natale nel suo significato vero, che è quello di rinascita avendo fede e speranza.

Un Natale che è vivere sino in fondo il senso di comunità avendo il modello di famiglia come riferimento, ispirandoci al messaggio cattolico di vivere con gli altri e per gli altri e ritrovando e rafforzando il senso di unità, di collaborazione e di compartecipazione nell’azionare le leve del quotidiano e, per noi forze sociali, le leve sindacali.

Buon Natale vivendo uno a favore dell’altro e mai uno contro l’altro, facendo di questo monito un segno reale valido per tutti.

Buon Natale a chi lavora, specialmente a chi opera nella sanità, nei servizi essenziali, nell’assistenza, nell’ordine pubblico e nella pubblica utilità.

Buon Natale alle volontarie e ai volontari.

C’è bisogno di trovare forza, senso di responsabilità ed anche un po’ di coraggio per progettare insieme, attraverso le grandi alleanze tra istituzioni, forze economiche, imprenditoria, forze sociali, Chiesa e terzo settore la ripresa di un territorio che merita di uscire dalle sacche della crisi.

Lo meritano i tanti giovani in cerca di lavoro e realizzazione, le famiglie, gli anziani, le persone disabili, le donne e gli uomini di una terra, la nostra, bellissima e ferita, ma che ce la farà, ce la dovrà fare.

Buon Natale, quindi, alle famiglie e Buon Natale alla Cisl, tuta la Cisl non solo quella di Foggia, perché anche noi siamo una famiglia e lo dimostriamo giorno per giorno.

A voi famiglie della Cisl alle prese con questo momento drammatico e complicatissimo della pandemia, rivolgo i miei auguri: ai vostri figli, alle mogli e ai mariti, ai vostri nonni, ai vostri cari, alle vostre amiche e ai vostri amici perché sia un ‘vero’ Buon Natale

I miei auguri più semplici ed anche più sentiti agli ultimi, ai poveri e a chi vive nel disagio.

Che sia Natale e rinascita per tutti.”