BASKET – SERIE A2 – CESTISTICA SAN SEVERO, STA PER ARRIVARE UN PLAYMAKER. DUE I GIOCATORI CHE INTERESSANO!

Due giornali online che si occupano di basket hanno parlato in queste ore di due giocatori che potrebbero vestire la maglia della Cestistica San Severo. ecco cosa scrivono.

Tommaso Bianchi al centro del mercato dei playmaker. Sull’ex Pistoia Basket si concentrano le attenzioni di Omegna e San Severo

I riflettori del mercato tornano a concentrarsi sull’ex Pistoia Basket Tommaso Bianchi, reduce dalla parentesi di prova a Scafati. Secondo la newsletter Spicchi d’Arancia, per l’ex playmaker biancorosso si sarebbe mossa con energia Omegna (Serie B), mentre San Severo (A2) resta alla finestra. Nei pensieri dei foggiani ci sarebbe infatti un regista italiano da affiancare a Marco Contento.

SUPERBASKET

San Severo valuta l’addizione di Roberto Rullo

San Severo valuta un’aggiunta sul perimetro per aumentare la qualità del roster a disposizione di Lino Lardo. Il club pugliese ragiona sulla possibilità di inserire un settimo senior che alzi la qualità dell’attacco (ultimo nel girone Rosso a 61,8 punti di media). Al momento il nome più quotato sarebbe quello di Roberto Rullo, in alternativa a quello di Marco Portannese; la preferenza sembrerebbe però accordata ad un giocatore con trattamento di palla come il 30enne esterno nativo di Lanciano che ha prodotto 11,7 punti e 2,8 assist nell’ultima stagione in serie A2 a Cagliari nel 2018/19. Lo scorso anno Rullo ha totalizzato 2,9 punti e 1,2 assist in serie A a Roma.