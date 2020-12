BASKET – SERIE A2 – Alla viglia di Natale il punto sul girone Rosso della Cestistica San Severo

Serie A2 basket girone rosso

Delle 27 squadre partecipanti alla serie basket A2 sono 13 quelle che partecipano al girone rosso, in contrapposizione con le 14 che disputeranno il girone verde. Questi due gironi giocheranno la prima fase della serie regolare della stagione per poi essere divisi, secondo la classifica in cinque gironi più piccoli che daranno vita alla seconda fase della stagione regolare.

Vedendo lo stato di salute attuale del girone rosso si possono adesso cominciare a tirare delle somme per capire chi finirà in testa al girone e avrà le giuste chance di affrontare a fine stagione i playoff e quali squadre invece hanno più possibilità di incorrere in problemi e dover combattere ai playout per non retrocedere in B. In questa guida sarà possibile vedere una panoramica aggiornata di quanto sta succedendo nel girone rosso.

Status attuale del girone

Il girone rosso è attualmente all’ottava giornata di andata, vede diverse squadre in lotta con un campionato molto combattuto sul fronte primi posti con un Taylor Jr Steve in ottima forma per la N.P.C. Rieti come capo cannoniere assoluto con una media di 15.1 punti per partita, anche qui la vetta è molto combattuta perché a un solo punto di distanza complessivo e con una media punti per partita più alta di 17.5 è seguito da Thomas Lii Charles Price della Basket Scafati.

Seppure con altre cinque giornate del girone di andata ancora da giocare e con un girone di ritorno che può scombinare ancora le carte in tavola alcuni giochi sembrano fatti e le squadre più in forma si attestano in cima alla classifica, virtualmente inamovibili pur se Ferrara è in scia e potrebbe essere una rivale interessante e coinvolgente con il suo stile di gioco.

Chi vincerà il girone?

Il girone sembra saldamente nelle mani della squadra Pallacanestro Forlì, tanto che tutti i più famosi bookmaker tra cui Unibet la danno come favorita top. La squadra di pallacanestro della città emiliana ha infatti ancora alcune partite da recuperare eppure con cinque vittorie su cinque partite si trova al primo posto del girone rosso e sembra aver trovato in Roderick Jr. Terrence Terrell la giusta stella da usare in attacco.

A seguirla due squadre campane ovvero il Napoli Basket e il Basket Scafati, entrambe con ottimi giocatori e un allenatore davvero interessante in panchina; in particolare il Basket Scafati ha in Thomas Lii Charles Price un vero scorer che si contende la testa della classifica marcatori e sembra sempre più in forma formando con Rossato Riccardo una coppia di attacco davvero formidabile per la squadra.

Il girone di andata sembra sempre di più una conversazione a tre con queste squadre pronte a contendersi la testa della classifica con la squadra di Ferrara quarta interlocutrice che aspetta unicamente un passo falso di una delle contendenti per poter dire la propria. La lotta per la vetta della classifica si prospetta così sempre più interessante e coinvolgente.

Chi retrocederà?

Nessuna squadra vorrebbe retrocedere e ogni società sta cercando di fare del suo meglio per apportare le giuste modifiche al gioco eppure sembra che la Stella Azzurra Roma sia il team i cui cambiamenti tardano di più ad arrivare, il suo inizio di stagione è stato difficoltoso e si trovano adesso in una situazione spinosa con 0 punti in classifica all’ottava giornata del girone di andata.

Il Basket 2000 Pistoia con soli due punti è la diretta concorrente di Roma e sembra che almeno una di loro due dovrà lottare ai playout per la salvezza. Il campionato è ancora lungo ma se la Stella Azzurra non compie radicali cambiamenti sembra essere la più in difficoltà e in assoluto quella che a fine stagione potrebbe essere nella rosa delle tre squadre che retrocederanno in B.