Da Rodi Garganico

RODI GARGANICO – L’INCORAGGIAMENTO DEGLI INVADERS ULTRAS FOGGIA

Rodi garganico ieri 23 dicembre 2020 è stato partecipe di un gesto molto consolatorio e che dà forza. Gli invaders ultras foggia di Rodi Garganico hanno organizzato un’iniziativa con la loro parola d’ordine “TENETE DURO NON MOLLATE”, essi si sono presentati davanti al centro di riabilitazione madonna della Libera di rodi garganico e hanno incoraggiato con parole di supporto, di forza incitando a non mollare . La struttura è stata colpita dal covid –19 e quindi parte dei ragazzi della curva sud di Foggia hanno cercato di rafforzare gli animi anche perché la struttura sta facendo tanto e loro hanno deciso di incoraggiarli con un piccolo gesto . Sulla pagina ufficiale dicono: “è proprio in questi momenti che le persone forti come voi vanno avanti come state facendo “. Dopo questo gesto solidale molti operatori dai balconi hanno ringraziato per il gesto. Antonella stefania