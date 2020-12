SAN SEVERO – E’ USCITO “DOVE VORREI ESSERE CON TE”, IL NUOVO SINGOLO DI MAJITO PRODOTTO ALL’EDRECORDS STUDIO

E’ USCITO “DOVE VORREI ESSERE CON TE”, IL NUOVO SINGOLO DI MAJITO PRODOTTO ALL’EDRECORDS STUDIO

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=w4zJcQD5zx8

E’ disponibile dal 20 Dicembre 2020 “DOVE VORREI ESSERE CON TE”, il nuovo singolo di MAJITO prodotto all’Edrecords Studio di San Severo (FG).

Una delicata ballad in cui si fondono atmosfere acustiche con sonorità più elettroniche e in cui spicca la vocalità soul del cantautore di origini sanseveresi.

Arrangiato da Edgardo Caputo (pianoforte, tastiere e programmazioni) con la collaborazione di Enzo Bucci (chitarre acustiche ed elettriche). Mastering realizzato da Davide Barbarulo al 20hz20khz Lab di Napoli.

Majito: “Dove vorrei essere con te” è una di quelle canzoni nate in una notte, dove c’ero solo io e la mia chitarra. Una canzone nata di getto, in pochi minuti e che ho sentito il bisogno di far conoscere anche al pubblico”.

Edgardo Caputo (Edrecords Studio): “Collaboro con Majito ormai da quasi vent’anni ed è sempre un piacere. La sua sensibilità musicale, oltre ad una vocalità sempre interessante, mi permette di realizzare produzioni in cui posso sperimentare la fusione tra sonorità elettroniche e strumentazioni acustiche, come il pianoforte o le chitarre. Cosa non scontata in un periodo storico, dal punto di vista “discografico”, in cui gli strumenti suonati dai musicisti vengono spesso soppiantati dal computer”.

Sulla piattaforma Youtube è online anche il videoclip ufficiale girato a Roma da Marco De Pasquale, che vede come protagonisti lo stesso Majito con Martina Arzillo.

“DOVE VORREI ESSERE CON TE”, è disponibile su Spotify, Amazon, Apple Music e nei migliori digital stores.



Il cantautore Mario de Pasquale (in arte MAJITO), cantautore pugliese classe 81, si avvicina sin da piccolo alla musica e ai suoni, apprezzando, gia’ in tenera eta’, gruppi musicali come Queen, Europe, Stevie Wonder. All’eta’ di 14 anni scrive il suo primo brano inedito “Incompiuta primavera” che ancora oggi riscuote molto successo tra la gente che ascolta la sua musica. Nel 2010 arriva alle fasi finali di SANREMOWEB, portando la sua “Scacciami” al voto popolare sul sito della RAI.

A oggi continua a scrivere testi e musica delle sue canzoni, sperimentando sempre nuovi modi di esprimere la sua passione per la musica.

Vanta centinaia di Live in italia e all’Estero ed una lunga collaborazione con i DIK DIK, il famoso gruppo anni ’60 celebre per aver portato al successo grandi hits come Senza Luce, L’Isola di Wight e tanti altri.

Per contatti:

Facebook: https://www.facebook.com/Majitoofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/majito_offi…

Twitter: https://twitter.com/MAJITOTWIT