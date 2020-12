SAN SEVERO – GLI AUGURI DEL PARTITO DEMOCRATICO

È ancora tempo di Covid, è di nuovo tempo di severo distanziamento.

Abbiamo vissuto un anno complicato, un anno che ci ha costretti a rinunciare a tutto ciò che – inconsapevolmente – davamo per scontato.

Sarà un Natale intimo, dedicato agli affetti più vicini, molto speciale.

Resteremo a casa e brinderemo al nuovo anno desiderando – più di ogni altra cosa – di poter tornare a riunirci in famiglia, abbracciandoci davvero.

È una questione di tradizione, di riti, di giorni dell’anno in cui nessuno è mai stato solo.

Ma il momento storico che stiamo vivendo, unico nel suo genere, ci impone di avere coscienza e di agire con prudenza.

Ognuno di noi cercherà di vivere un’atmosfera di serenità e a ricostruire questi giorni di festa.

Tuttavia, quest’anno tanto particolare, ci ha lasciato qualcosa di bello: l’orgoglio di riscoprirci comunità solidale!

Ogni cittadino sanseverese è stato in grado di regalare vicinanza a chi ne ha avuto più bisogno: ammalati, lavoratori senza lavoro, anziani più fragili e più soli, famiglie in difficoltà, donne e bambini ancor più esposti a forme di violenza.

Esprimiamo grande vicinanza ai commercianti e ai professionisti di tutti i settori che in questo 2020 sono stati chiamati a compiere sacrifici nello sforzo di doversi reinventare ogni giorno per far fronte al mutevole scenario economico e sociale.

Un ringraziamento particolare va a medici, infermieri, operatori e volontari impegnati in prima linea in questo momento di grande emergenza, sacrificando anche la propria vita; un grazie va rivolto al mondo della scuola che ha mantenuto viva la continuità didattica e alle forze dell’ordine impegnate quotidianamente al presidio del territorio

Non ci siamo smarriti, né abbiamo promosso di grado il nostro peggior nemico (la paura), ma abbiamo continuato ad affrontare senza tregua questa sfida inattesa e complessa contro un nemico invisibile.

Che questo Natale possa unire ancor di più la nostra Città e che il nuovo anno sia un nuovo tassello della nostra vita, che ci è stata donata e che ci vede sempre e comunque privilegiati protagonisti.

Auguri a tutti Voi dal Partito Democratico di San Severo.