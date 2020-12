CASALVECCHIO DI PUGLIA – ECCO LA MAGIA DEL NATALE

La magia del Natale a Casalvecchio di Puglia Il Natale porta con sé un’atmosfera inebriante, vissuta con maggiore stupore dai più piccoli. In questo anno anomalo e imprevedibile,segnato da parole come: COVID-19, pandemia, Lockdown, distanziamento, l’amministrazione comunale di Casalvecchio di Puglia in collaborazione con la Pro-loco e l’associazione Tallandishat ha pensato di regalare a tutti i bambini della comunità la possibilità di recuperare,seppure in parte, l’armonia del Natale! L’iniziativa, ha previsto dapprima la spedizione delle letterine per Babbo Natale, nell’apposita cassettina, a cui è seguita la sera del 23 Dicembre la distribuzione dei regali da parte di Babbo Natale in slitta e dei suoi aiutanti. Moltissime sono state le famiglie che hanno aderito all’iniziativa, manifestando un forte senso di gratitudine e collaborazione! L’obiettivo era far provare emozioni ai bambini, che in quest’ultimo anno sono stati costretti a guardare tutto da uno schermo, ma come sempre sono loro che stupiscono ed insegnano ai grandi, perché in fondo guardare il mondo con gli occhi di un bambino rende tutto più magico!