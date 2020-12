BASKET SERIE A2 – IL CAMPIONATO NON SI FERMA. DOMENICA LA CESTISTICA SAN SEVERO GIOCA A NAPOLI

La Cestistica San Severo è attesa da tre trasferte consecutive. Domenica va a Napoli per la nona giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso; il 3 gennaio in terra romagnola sul parquet di Forlì e poi il 9 contro l’Atlante Eurobasket Roma

La prima gara in casa della Ge.Vi. si gioca alle ore 17:00 presso il PalaBarbuto di Napoli (Arbitri: Scrima, Centonza, Praticò). Al momento non si segnalano problemi all’interno dei due roster, che dovrebbero essere al completo. Ecco le dichiarazioni della vigilia.

QUI NAPOLI

Jordan Parks (giocatore) – “Veniamo da una buona vittoria contro una squadra forte come Ravenna. Abbiamo giocato un’ottima partita dimenticando la sconfitta di Ferrara. Ora ci attende un match duro contro una formazione come San Severo che conosciamo, avendola già affrontata in coppa. Sarà una partita diversa, sappiamo che non sarà facile. Colgo l’occasione per ringraziare i nostri tifosi per la vicinanza ed auguro a tutti un sereno Natale”.

QUI SAN SEVERO

Lino Lardo (allenatore) – “Conosciamo la Gevi sin dalle estive ambizioni societarie. Durante la composizione della squadra, infatti, ogni tassello acquistato confermava le sensazioni della vigilia fino ad arrivare al roster completo, creato per convivere ai piani alti della classifica e per puntare al salto di categoria. Ed effettivamente parliamo di giocatori straordinari, fisici, talentuosi, americani top e giovani interessantissimi. Al di là delle preliminari conoscenze sulla ‘carta’, abbiamo avuto modo per ben due volte di incontrare i ragazzi di coach Sacripanti. La prima è stata il 4 ottobre nel Trofeo Irtet quando ancora la mia squadra era in ampio rodaggio. Circa un mese dopo, nelle prime partite che contano, quelle di Supercoppa, abbiamo affrontato nuovamente i napoletani e ne siamo usciti sconfitti questa volta per 68-56, senza Marco Contento per noi fondamentale. In quel match avevo visto una buona reazione della Cestistica. Ora sarà la terza volta e sicuramente ancora diversa dalle precedenti; ci sono due punti in palio, giocano in casa e di certo non vorranno perdere punti per restare ancorati alla vetta. Massimo rispetto per i nostri avversari, ma dobbiamo essere fiduciosi nel metterli in difficoltà, sfruttando le loro pochissime imperfezioni e cercheremo di preparare al meglio la partita. L’ho detto spesso e mi ripeto: la mia squadra ha solo bisogno di recuperare l’atletismo e la migliore condizione fisica. Dopo di che, con il costante esercizio in palestra, sono sicuro che possiamo toglierci grandi soddisfazioni proprio come l’ultima vittoria contro Ferrara. Questa squadra giovane e con tutti i limiti del caso è ancora viva”.

Andre Jones (giocatore) – “La partita contro Ferrara è stata a mio avviso una vittoria obbligata. Vincere porta sempre più positività ed avevamo davvero tanto bisogno dei due punti! Ormai è nota la nostra precaria condizione fisica che ha condizionato il buon andamento delle ultime tre-quattro gare, escludendo alcuni giocatori chiave. Quando, nonostante ancora qualche acciacco, siamo stati al completo, sono arrivate le due vittorie contro Pistoia e Ferrara. Nell’ultima sfida di domenica, oltre all’attacco che ha funzionato, è stata la difesa a fare la differenza e di questo voglio fare i compimenti in particolare a Michele Antelli e Iris Ikangi per la loro grinta che ci ha aiutato molto. È stato davvero bravissimo anche il nostro capitano Emidio Di Donato nel raccogliere la sfida, difendere e contenere un grande grande giocatore come Peric. Nel complesso abbiamo giocato come un gruppo affamato e determinato e l’esito ha premiato la squadra più coraggiosa e più combattiva. Quanto a Napoli, sappiamo cosa fare. Attuare la difesa del coach che tutti apprezzano e conoscono, essere più letali in attacco, migliorare assolutamente le percentuali ai tiri liberi e giocare come sappiamo senza aver paura dei nostri avversari. In fondo, indossano maglietta, pantaloncini e scarpe proprio come noi”.