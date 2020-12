RODI GARGANICO – PORTO TURISTICO – ASSEGNATO IL CAMPIONATO DEL MONDO DI OFF SHORE CLASSE 3D

Da Rodi Garganico

PORTO TURISTICO DI RODI GARGANICO- ASSEGNATO IL CAMPIONATO DEL MONDO DI OFF SHORE CLASSE 3D

Il porto turistico di Rodi garganico illuminato dalla sua stella cometa ha ricevuto il regalo del calendario della UIM che assegna il campionato del Mondo di off Shore a Rodi garganico dal 15 al 18 luglio 2021.Il campionato sarà intitolato “TROFEO GARGANO” mentre altri due trofei saranno in memoria di Alfredo Malcarne , compianto presidente di Assonautica italiana prematuramente deceduto il 14 Luglio e di Mario Paolo Masiero amato Presidente di Meridiana orientale scomparso in mare il 17 Luglio 2017. Un caloroso ringraziamento al comitato UIM , la federazione motonautica italiana per aver accettato la candidatura , il vice presidente della regione puglia Raffaele piemontese insieme al sindaco di rodi garganico Carmine D’anelli . Le parole di Marino Masiero sono: ha vinto il programma della manifestazione, i nostri partner ed il nostro curriculum: competenz , serietà e capacità operativa.

L’organizzazione dell’evento sarò curata da: 1Giampaolo Montavoci e Vincenzo di Battista per la logistica e la motoristica 2 Michele Facchino , Silvio leone e Fabio de felice agli impianti generali e allestimento paddok 3 Arturo fabiani ed Emanuele di sabato per hospitality e accoglienza 4 Daria pupillo , Maria voto, Maria soccio per incoming , segreteria ed eventi mondani 5 Toni vecere , GV group e chic gargano per escursione ospiti 6 Alfredo Stelluto , Carlo Paolino , Antonio de angelis e Graziano servello per la sicurezza in mare 7 Tonino Placentino responsabile relazioni istituzionali e internazionali 8 Elena Magri e Matteo dusconi ufficio stampa . Le parole di Marino Masiero – Meridiana orientale srl , Raffaele Carrassi – Assonautica Gargano. Antonella stefania