MARGHERITA DI SAVOIA – TANTE ASSENZE AL CONSIGLIO COMUNALE DI OGGI

Ultima seduta del 2020 per il consiglio comunale di Margherita di Savoia, riunitosi in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione la mattina di lunedì 28 dicembre per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Ratifica Delibera di Giunta n. 136 del 30.11.2020. Approvazione XII variazione di bilancio finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000. Ratifica Delibera di Giunta n. 138 del 15.12.2020. Approvazione XIII variazione di bilancio finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000. Ricognizione partecipazioni possedute – D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. TUSP.

Erano assenti giustificati i consiglieri comunali Grazia Galiotta, Rosa Scognamiglio e Francesco Labranca.

Piuttosto rapida la discussione in aula che ha dato questi esiti: la XII variazione di bilancio è stata approvata con 12 voti favorevoli e 2 astensioni (da parte dei consiglieri Elena Muoio e Carlo Ronzino), la XIII variazione con 11 voti favorevoli, 1 voto contrario (Muoio) e 2 astensioni (Antonella Cusmai e Carlo Ronzino) mentre la ricognizione sulle partecipazioni è stata approvata con 13 voti favorevoli ed una astensione (Muoio).

Al termine della seduta il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto ha rivolto un augurio di buon anno a tutti i concittadini, ricordando quanto è stato difficile e sofferto il 2020 ma sottolineando anche l’auspicio che, con l’inizio della campagna di vaccinazione, presto l’incubo della pandemia da Covid possa essere messo alle spalle.

La seduta è stata come di consueto trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

