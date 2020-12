SAN SEVERO – DONATI COMPLETINI E CORREDINI PER I PICCOLI PAZIENTI DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE TERESA MASELLI MASCIA

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie appena trascorse il Comune di San Severo, attraverso gli Assessorati alla Gentilezza, alle Politiche Sociali ed alla Cultura, si è attivato per restare vicino alle famiglie più bisognose che hanno i propri piccoli quali pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile Teresa Masselli Mascia.

“Abbiamo voluto ancora una volta essere vicini ai più piccoli che hanno bisogno e necessità – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, l’Ambasciatrice alla Gentilezza Arcangela De Vivo e gli Assessori Simona Venditti e Celeste Iacovino – anche perché la Gentilezza non può essere fermata neppure dal perdurare di questa brutta pandemia. Grazie innanzitutto alla concittadina Rosalba Pistillo che è stata il cuore pulsante di questa iniziativa, attivandosi per raccogliere donazioni di completini e corredini per i più piccoli, in particolare grazie al generoso contributo del negozio INTIMO ROMANO, davvero vicino e sensibile. Purtroppo il virus non ci ha consentito di consegnare personalmente la donazione, ma la preziosa collaborazione del primario di Pediatria, il dr. Matteo Mariano e della caposala Carmela Caposiena, ha permesso che tutto il materiale donato giungesse ugualmente nel reparto. Un piccolo gesto di gentilezza in questo anno terribile”.

SAN SEVERO, 28 dicembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo