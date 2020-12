SAN SEVERO E TORREMAGGIORE – LA CROCE ROSSA PROSEGUE LA RACCOLTA FONDI PER LA SALA OPERATIVA PER EMERGENZE

Ancora per qualche giorno i volontari di CROCE ROSSA ITALIANA del Comitato locale San Severo Torremaggiore sono impegnati con l’attività di raccolta fondi finalizzata ad attrezzare la Sala Operativa per le Emergenze presso la sede di San Severo.

Il progetto quest’anno ha visto concretizzarsi una vera e propria filiera del dono.

Infatti gli amici soci dell’ “Antica Cantina” di San Severo hanno donato al Comitato 162 bottiglie di vino rosso, frutto identitario della nostra Terra,

per raggiungere insieme l’obiettivo 2020.

Le bottiglie sono state personalizzate dai volontari con una etichetta simbolica, che rappresenta i gesti solidali: una mano che dona l’uva quale frutto prezioso della terra di Capitanata.

Il motto dei volontari di CRI è “Aiutaci ad aiutare” in questo caso per rispondere meglio ai bisogni della popolazione in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo!

Come donare? clicca qui https://forms.gle/gxrzwGmvaCzsg6T27

La Presidente Paola Cuccitto e tutto lo staff dell’area Sviluppo ed Emergenza ringraziano per la collaborazione