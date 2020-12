SAN SEVERO – LA MOSTRA ITINERANTE DEI PRESEPI. UN GRANDE SUCCESSO

E’ in corso di svolgimento – per tutto il periodo natalizio – la MOSTRA ITINERANTE PRESEPI per le vie e le attività cittadine, organizzata dall’associazione AMICI DEL PRESEPIO con la collaborazione del Comune di San Severo e della CONFCOMMERCIO. La mostra, che in passato si era tenuta sempre in una sede unica ed è giunta alla 25^ edizione, quest’anno, a causa della pandemia COVID 19 e delle conseguenti limitazioni, si è articolata lungo le vie cittadine, in numerosi esercizi commerciali che hanno esposto i presepi realizzati dai soci, grazie proprio alla collaborazione delle attività, della CONFCOMMERCIO e del Comune, attraverso gli Assessorati alle Attività Produttive, Commercio e Cultura, affidati agli Assessori Felice Carrabba e Celeste Iacovino.

Ieri sera si è tenuta una lunga visita ufficiale ai presepi esposti ed alle attività che li ospitano: erano presenti il Sindaco Francesco Miglio, il Presidente dell’Associazione AMICI DEL PRESEPIO Filomena Gassi, il Presidente di CONFCOMMERCIO Raffaele Mazzeo, il Vice Presidente Cinzia De Carlo, il consigliere dell’Ass. Amici del Presepio Michele D’Incalci, il socio Michele Bentivegna. Raffaele Mazzeo ha comunicato al Sindaco Miglio ed alla Presidente Gassi la donazione di 300 euro, quale sostegno all’associazione e premio per l’impegno dei soci. “Grazie innanzitutto all’Associazione ed alla Presidente Filomena Gassi per questa bellissima itinerante manifestazione – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – ed all’amico imprenditore Raffaele Mazzeo sempre sensibile alle tematiche sociali della nostra città, che ha voluto sostenere pure quest’iniziativa. Desidero complimentarmi con tutti i partecipanti, i presepi esposti sono meravigliosi e tutti meritevoli di essere apprezzati, si possono ammirare piccole opere d’arte davvero artigianali”. L’Associazione AMICI DEL PRESEPIO, la cui sede sanseverese è ubicata in Corso Di Vittorio 156, conta 55 soci, dagli 8 anni in su.

Ecco tutte le attività che ospitano i presepi.

L’arte della pasta di Angela; la baracchina panetteria-pizzeria; Pasticceria-gelateria Morelli; Pizzeria il chirurgo; Vincitorio optics; Regina Cafè; Gastronomia Porta san Marco; Cantine D’Araprí; Fashion Time; Maxi & Co foto; Ottica Camillo; Nada fashion style; Via Zanotti abbigliamento; Baby Star; Tenerezze abbigliamento; JBX Colora; Istituto di bellezza Area 4; Spazio Conad; Digipoint-Sales; Valente abbigliamento; Pistillo Mario abbigliamento; Ottica del teatro; Cristalli donna; Moda per due; Tendaggi Civitavecchia; Cristina abbigliamento; Montedoro scarpe; Malù Vincitorio; Valentino abbigliamento; Tabaccheria Giancola; Rinaldi tendaggi; Sisters home; Negozio WindTre; La Sala donna; La Corsetteria; Vision ottica Megastore; Manita Kiosco Cafè; Pizzeria il chirurgo 1; Fashion terapy; Calzedonia; Gigolò scarpe; La Maison Bleue; Ottica Adamo; Ottica Beatrice; Bar”Gli amici di Nino”; Ottica Buono; Demá/Madé; Smartphone Giuliani Michele; Peninsula bar; Panificio Pasta madre; Pistillo parrucchieri; Il baule; Volpe rossa; Bar Romano; Farmacia Fabrizi; Grimaldi immobiliare; Succo di grano; Farmacia s. Rita; Pronta assistenza di Michele Bandini; Elettro forniture Pennacchia; Fast fashion abbigliamento; Aurora abbigliamento; Passé présent; Trame tessile e design; Professione casa immobiliare; Oro Venditti; Pasquale caffè; Barbarossa food e banqueting; Farmacia Centrale; Alfredo gastronomia; Studio 54; Gioielli Carlo Regina; Ortopedia D’Avena;

Farmacia Carafa; Desirée uomo; Gagliardi bimbo; Forno s. Rocco di Antonio Cascitelli; Unica; Di Capua boutique; Ronghi; Succo di seta; Tamburro; Bar Biri; Niro boutique; Stravolta gioielli; La galleria del corredo; Farmacia Buongiorno; Wimpy; Il giardino dell’Eden; Le follie abbigliamento; Il giardino dei sapori.

SAN SEVERO, 29 DICEMBRE 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo