Sondaggio allenatori Serie A, Milan sorpresa e titolo all’Inter

PALERMO (ITALPRESS) – Milan e Sassuolo squadre sorpresa del campionato, il veronese Mattia zaccagni calciatore rivelazione, Inter campione d’Italia. E’ quanto emerge da un sondaggio promosso dall’ITALPRESS con la maggior parte dei tecnici della serie A (16 allenatori su 20). Il Sassuolo rappresenta la vera sorpresa con 5 voti (lo scorso anno erano molti di più), insieme al Milan (5 voti), Verona (3), Benevento (2) e Spezia (1). Il centrocampista scaligero ha ricevuto 3 voti come calciatore rivelazione, una citazione a testa anche per Ibrahimovic, Soriano, Messias, Pessina, Scamacca, De Ligt, Mckennie, Nzola, Bastoni, De Paul, Letizia, Singo e Osimhen. Per i tecnici italiani, la favorita per lo scudetto è l’Inter (11 voti), una citazione per Milan e Juventus.

Queste le tre domande rivolte ai tecnici:

1. Squadra rivelazione del campionato

2. Calciatore rivelazione del campionato

3. Chi vincerà lo scudetto

GIAN PIERO GASPERINI (ATALANTA)

1. Milan

2. Ibrahimovic

3. Inter

FILIPPO INZAGHI (BENEVENTO)

1. Milan

2. Letizia

3. Inter

SINISA MIHAJLOVIC (BOLOGNA)

1. Milan

2. Soriano

3. —–

EUSEBIO DI FRANCESCO (CAGLIARI)

1. Sassuolo

2. De Paul

3. Inter

GIOVANNI STROPPA (CROTONE)

1. Milan

2. Messias

3. Milan

CESARE PRANDELLI (FIORENTINA)

1. Sassuolo

2. Pessina

3. —–

SIMONE INZAGHI (LAZIO)

1. Sassuolo

2. Zaccagni

3. Inter

STEFANO PIOLI (MILAN)

1. Verona

2. Zaccagni

3. Inter

RINO GATTUSO (NAPOLI)

1. Benevento

2. Scamacca

3. Inter

FABIO LIVERANI (PARMA)

1. Verona

2. De Ligt

3. Inter

CLAUDIO RANIERI (SAMPDORIA)

1. Verona

2. Mckennie

3. —–

ROBERTO DE ZERBI (SASSUOLO)

1. Benevento

2. Nzola

3. Inter

VINCENZO ITALIANO (SPEZIA)

1. Sassuolo

2. Bastoni

3. Juventus

MARCO GIAMPAOLO (TORINO)

1. Sassuolo

2. Singo

3. Inter

LUCA GOTTI (UDINESE)

1. Milan

2. Osimhen

3. Inter

IVAN JURIC (VERONA)

1. Spezia

2. Zaccagni

3. Inter

