SAN SEVERO LUCERA TORREMAGGIORE – USURA NEI SUPERMERCATI. ARRESTATI 4 COMMERCIANTI. I NOMI

(Adnkronos) – L’operazione e’ stata denominata ‘Close Tie’. Per ricostruire l’intera vicenda i carabinieri hanno svolto numerosi accertamenti bancari e acquisito diverse testimonianze. Tutti gli episodi documentati hanno come denominatore comune lo stato di necessita’ da parte delle vittime, ad esempio a causa di vicissitudini personali. In questi casi, secondo gli inquirenti, i malcapitati si rivolgevano ad Antonio De Santis, direttore dei supermercati Conad di Lucera (fino ai primi mesi del 2007) e di Torremaggiore, e ai suoi due soci Michele Valente e Ruggiero Iungo.

I tre cedevano contante immediato alle vittime decurtato del 10% rispetto alla somma che veniva invece prelevata dalle carte di credito degli usurati passate attraverso le macchinette del supermercato Conad di Lucera. Quando c’era la necessita’di somme maggiori, poiche’ la carta di credito ha limiti quotidiani, venivano emessi assegni senza la data incassati dopo pochi giorni. In cambio della somma indicata sugli assegni, veniva corrisposta liquidita’ decurtata del 10%, se l’assegno veniva messo all’incasso dopo pochi giorni, del 50% se il termine era procastinato ad alcuni mesi.

A sostegno delle accuse vi sono numerose denunce e testimonianze raccolte e gli accertamenti bancari che dimostrano il passaggio di notevoli quantitativi di denaro dalle vittime agli usurai, non giustificabili dall’attivita’ commerciale degli arrestati. La cifra accertata nell’arco temporale dal maggio del 2007 a oggi e’ di 520 mila euro. In carcere sono finiti Antonio De Santis, 45 anni, di San Severo, Michele Valente, 34 anni, di Torremaggiore, Ruggiero Iungo, 34 anni, di Lucera e Roberto Valente, 44 asnni, di Torremaggiore. A quest’ultimo, accusato solo di concorso in usura, sono stati concessi gli arresti domiciliari.