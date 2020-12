SAN SEVERO – NUOVI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E GARANZIA GIOVANI AL MAT MUSEO DELL’ALTO TAVOLIERE

Sono on-line, da pochi giorni, i nuovi progetti di Servizio Civile Universale e di Garanzia Giovani promossi dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo.

Quest’anno il MAT Museo dell’Alto Tavoliere del Comune di San Severo propone ai ragazzi dai 18 ai 28 anni due progetti, nello specifico un progetto di Servizio Civile Universale, “MUSEUM FOR EQUALITY: Diversità ed Inclusione”, e un progetto di Garanzia Giovani, “Percorsi di Legalità”.

Nello specifico, il progetto “MUSEUM FOR EQUALITY: Diversità ed Inclusione”, Settore ‘PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE’, area d’intervento ‘Valorizzazione del sistema museale pubblico e privato’, si propone di implementare l’offerta di servizi museali per ampliare la conoscenza e la comunicazione del patrimonio archeologico e storico del territorio di San Severo e dell’Alto Tavoliere, con la finalità di aprire il MAT della città di San Severo, riconosciuta dalla Regione Puglia quale città d’arte, ad ogni tipologia di utenti, dal visitatore museale al turista interessato al patrimonio storico-artistico del territorio, e nei più diversificati periodi, inclusi quelli festivi. Saranno selezionati n°4 volontari.

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:

1. Collegarsi al sito: https://scelgoilserviziocivile.gov.it/cerca-il-progetto/

2. Cliccare sul tasto in basso a destra “Scegli il tuo progetto”

3. Compilare la scheda inserendo SOLO questi dati

– Regione PUGLIA

– Provincia FOGGIA

– Comune SAN SEVERO

– Durata Progetto 12 MESI

4. Cliccare su “Cerca”

5. Selezionare il Progetto “MUSEUM FOR EQUALITY: Diversità ed Inclusione” e stampare la relativa Scheda con gli elementi essenziali del progetto

6. Per la presentazione della domanda, collegarsi https://domandaonline.serviziocivile.it/ e cliccare “Accedi con SPID” e seguire le istruzioni.

“Il progetto di Garanzia Giovani, “Percorsi di legalità”, Settore ‘Educazione e promozione culturale’, area d’intervento ‘Educazione e promozione alla legalità’ – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore con delega al Servizio Civile Simona Venditti – verrà svolto presso il centro di documentazione Splash Archivio ‘Andrea Pazienza’, sezione del MAT, sarà incentrato sul binomio Fumetto-Legalità e mira ad aumentare le capacità creative, professionali e sociali dei giovani partecipanti alle attività del progetto per prepararli professionalmente e umanamente ad affrontare un’esperienza di crescita e condivisione e, contestualmente, promuovere la fiducia nelle istituzioni e la cultura della legalità, attraverso la promozione di tematiche inerenti l’arte del fumetto e la cultura della legalità, e tramite l’individuazione di forme di coinvolgimento di bambini e ragazzi rientranti nelle fasce cosiddette ‘a rischio criminalità’. Obiettivo è lo sviluppo del senso civico nei giovani, inteso come base per l’affermarsi di una idea di comunità solidale e coesa che si riconosce nelle regole che si è data e le rispetta. Saranno selezionati n°4 volontari”.

Per entrambe le Domande On-Line occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 febbraio 2021.

Per informazioni: Tel. 0882.339611. Email: mat.sansevero@comune.san-severo.fg.it

Facebook: Mat Museo dell’Alto Tavoliere

Si fa presente che il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, a seguito dei DPCM del 3 dicembre 2020, è chiuso temporaneamente al pubblico fino al 15 gennaio 2021; il personale del museo è contattabile nei seguenti orari:

Lun.-Ven. 8.30-13.30;

Lun. e Merc.: 16.00-19.00.

SAN SEVERO, 30 dicembre 2020

