COVID 19 – ITALIA, 23.477 nuovi contagi con 186.004 tamponi e 555 morti

Italia 23.477 nuovi contagi con 186.004 tamponi e 555 morti. Ieri si erano registrati 16.202 nuovi contagi con 169.045 tamponi e 575 vittime. Il tasso di positività risale al 12,6% (ieri era del 9,6%). I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 23.151, rispetto a ieri diminuiscono di 415 casi. In terapia intensiva sono aumentati di 27, il totale dei ricoverati è di 2.555. In isolamento domiciliare 544.190, pari a 5.889 in più rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 569.896, sono 5.501 in più rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 1.463.111 persone, in aumento di 17.421 unità. I deceduti sono 555 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 74.159 vittime. I casi totali sono 2.107.166 (+23.477). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 186.004 per un totale di 26.598.607. – See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/covid-bollettino-31-dicembre-a2671e19-c86e-45fa-8cb1-6025bc9d426d.html