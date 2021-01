PROVINCIA DI FOGGIA -SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: FINO ALL’8 FEBBRAIO E’ POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Provincia di Foggia, ha presentato complessivamente 12 programmi di cui 4 in co-pogrammazione con il Centro Studi e Volontariato di Capitanata CE.S.EVO.CA, per un numero complessivo di 94 progetti di servizio civile universale che vedranno l’impiego in Capitanata e all’estero di ben 424 operatori volontari, oltre ad un programma relativo per altri 3 progetti nell’ ambito delle misure previste per Garanzia Giovani nei quali troveranno impiego ulteriori 176 volontari dislocati nei maggiori comuni di Capitanata, pertanto, il totale dei volontari che saranno impegnati durante il 2021 è di circa 600 unità.

Il Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta commenta: “Prosegue, senza sosta, l’impegno dell’Ente di realizzazione delle progettualità del Servizio Civile Universale. Nonostante la pandemia, abbiamo messo in campo le forze necessarie ai fini della prestazione di servizi circa la pubblica assistenza, legalità e attività culturali. Riusciremo a distribuire sul territorio provinciale risorse per oltre tre milioni di euro”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, il Consigliere delegato, Luigi Fusco, soddisfatto dei risultati ottenuti dalla Provincia di Foggia che conferma di essere tra i primi attori nazionali per il Servizio Civile Universale.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito tematico della Provincia di Foggia del Servizio Civile Universale: http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’ indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.