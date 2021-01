SAN SEVERO – La classifica del tempo stretto. I libri più venduti nel 2020 dalla libreria Orsa Minore

La classifica del tempo stretto

I libri più venduti nel 2020 dalla libreria Orsa Minore di San Severo

Si deve a Francesco Carofiglio la definizione di “tempo stretto” per questo strano anno che è toccato vivere a tutti noi. Con la mente tutta occupata a cercare di capire che cosa stava accadendo, inizialmente pareva mancasse la concentrazione necessaria alla lettura, ma poi i libri hanno ripreso il loro posto nelle nostre vite e hanno ricominciato a svolgere il loro ruolo di apertura delle porte e delle menti. Come, anzi molto più di prima: nel 2020 si è letto di più e quando, dal 14 aprile, le librerie hanno potuto riaprire, i lettori sono tornati numerosi, mentre gli autori si sono messi davanti a uno schermo per incontrarli. Così sono state undici le “dirette dell’Orsa” che si sono succedute da maggio a novembre e solo cinque gli incontri in presenza. Nella classifica sono presenti ben dieci titoli presentati da Orsa Minore. Tra questi, al secondo posto, troviamo il best seller per ragazzi, edito da Feltrinelli e curato da Umberto Galimberti, Perché? Cento storie di filosofi per ragazzi curios i , di Irene Merlini e Maria Luisa Petruccelli, nostra concittadina.

Al primo posto, il romanzo di Sandro Veronesi, Il colibrì (La Nave di Teseo), che ha trionfato al Premio Strega. Al terzo, l’avvincente Come un respiro di Ferzan Ozpetek (Mondadori).

Non mancano alcuni amici storici di Orsa Minore: Luca Bianchini con Baci da Polignano (Mondadori), Gabriella Genisi con I quattro cantoni (Sonzogno), Francesco Carofiglio con Poesie del tempo stretto (Piemme) e, felicissimo ritorno, Nicola Lagioia col suo straordinario La città dei vivi (Einaudi).

Presenti in classifica entrambi i libri su Dante usciti di recente, Dante di Alessandro Barbero (Laterza) e A riveder le stelle di Aldo Cazzullo (Mondadori). Notevole l’attrazione che Gianrico Carofiglio continua ad esercitare sui lettori, tanto è vero che è in classifica con due opere, La misura del tempo (Einaudi) nei primi dieci e Della gentilezza e del coraggio (Feltrinelli) a breve distanza. Quattro le pubblicazioni per bambini o ragazzi, fra cui l’ormai classico Harry Potter e la pietra filosofale di J.K Rowling (Salani) e Le storie del Mistero di Lyon Gamer (Magazzini Salani), entrambi fra i primi venti.

Fuori classifica, ma solo perché venduto esclusivamente a fini benefici e quindi non passato per la cassa della libreria, si colloca Facciamo come possiamo (Fogliodivia), il nuovo romanzo che padre Andrea Tirelli ha destinato al sostegno dell’iniziativa di microcredito Ti presto fiducia.

Non compaiono neppure altri due libri che pure hanno venduto molte copie, perché ordinati da insegnanti per le loro classi. Si tratta di Il capitano e la sua nave di Stefano Bordiglioni (Einaudi ragazzi) e di Cose che nessuno sa di Alessandro D’Avenia (Mondadori). La scelta di non inserirli in questa classifica è stata fatta solo per mettere in primo piano le preferenze individuali dei lettori. Ma questo nulla toglie al prezioso lavoro dei docenti per la promozione della lettura, indispensabile in particolare per quei ragazzi a cui mancano altre opportunità.