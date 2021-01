SAN SEVERO – LA DIPARTITA DI VINCENZO TAURISANO VICE PRESIDENTE PRO LOCO

Pochi giorni or sono si è spento a settantasette anni Vincenzo Taurisano. Un uomo semplice, sempre pronto a dispensar consigli, presente per i suoi cari è non solo. Vincenzo era molto devoto alla nostra splendida Maria Santissima del Soccorso.

Vice presidente della Proloco si era prodigato per anni, in favore della nostra patrona. Lascia un grande vuoto nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e amato in vita. Ora tra le stelle del cielo, veglia su di noi. Addio; che la terra ti sia lieve.

Vincenzo Naturale