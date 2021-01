SAN SEVERO – POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA, MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI, MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA ALLEGATO. L’ATTIVITA’ DELL’ASSESSORATO LL.PP.

E’ proseguita in maniera intensa anche negli ultimi giorni del 2020 l’attività dell’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di San Severo, con la predisposizione di una serie di atti utili e propedeutici per diversi interventi che interesseranno molte zone della città.

“Gli ultimi giorni dell’anno sono stati davvero utili – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio – per predisporre tutti gli atti ritenuti indispensabili ai fini dei vari procedimenti. Il potenziamento della videosorveglianza, la manutenzione dei marciapiedi e il ripristino di numerose strade e arterie cittadine, la riqualificazione di tratti di Via Minuziano, quindi il recupero funzionale di Piazza Allegato. Si tratta di invertenti importanti da realizzarsi nell’immediato, fondamentali per un miglioramento di vivibilità e sicurezza. L’Assessorato ha lavorato senza soste per rispettare i tempi tecnici e garantire l’espletamento dei successivi lavori nei modi previsti. Intendiamo indirizzare il nostro plauso pubblico alla tecnostruttura del Comune, in particolare al Dirigente di Area Ing. Benedetto di Lullo ed al personale tutto della IV Area Opere Pubbliche per l’inteso lavoro svolto a beneficio di tutta la nostra comunità”.

Ecco nel dettaglio l’attività posta in essere.

Con la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 412 /AREA IV del 29/12/2020) è stato dato avvio al procedimento per l’affidamento della REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON L’AMPLIAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI, IL POTENZIAMENTO DELLA SALA OPERATIVA E L’INSTALLAZIONE DI 15 NUOVI SITI DI SORVEGLIANZA – importo complessivo pari a € 295.988,26. R.U.P. il geom. Raffaele Nardelli.

Con la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 400 del Registro IV Area del 23/12/2020 è stato determinato di dare avvio al procedimento per l’appalto per l’esecuzione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIPRISTINO INTEGRALE DI ALCUNE STRADE CITTADINE URBANE – LOTTO UNICO” – importo complessivo di euro 600.000,00. R.U.P. geom. Luigi De Matteis.

Con la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 379/ IV Area del 16.12.2020 è stato determinato di procedere a contrarre affidamento per il progetto S.O.S. BUCHE, una serie di ripristini stradali del tessuto urbano della città per un importo complessivo di oltre 70 mila euro. R.U.P. il geom. Rocco Bonapitagola.

Con la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 406 del Registro IV Area del 28/12/2020 è stato determinato di dare avvio al procedimento per l’appalto per l’esecuzione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MINUZIANO – RIPRISTINO INTEGRALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE” – importo complessivo di euro 250.000,00. R.U.P. geom. Luigi De Matteis.

Con la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 411 del Registro 4^ Area del 29/12/2020, è stato determinato di dare avvio al procedimento per l’appalto per l’esecuzione dei “LAVORI DI “RECUPERO FUNZIONALE, RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA ALLEGATO” – LOTTO UNICO” – importo complessivo di euro 301.000,00. R.U.P. geom. Francesco Romano.

SAN SEVERO, 4 gennaio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo