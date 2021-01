SAN SEVERO – “Quando sarà possibile per i cittadini pagare i servizi della pubblica amministrazione direttamente dallo smartphone?”

“Quando sarà possibile per i cittadini di San Severo pagare i servizi della pubblica amministrazione direttamente dallo smartphone?” Il movimento civico “Riformisti, Cattolici e Liberali” attraverso il portavoce Filippo Pisone sollecita una maggiore digitalizzazione del Municipio per avvantaggiare sempre più i cittadini. Sempre più comuni ed enti, infatti si sono attrezzati per consentire ai cittadini di pagare i servizi tramite l’applicazione per smartphone IO, anche in considerazione della diffusione di telefoni cellulari tra la popolazione.”Si tratta di un sistema – spiega Pisone -, che consentirebbe di pagare vari tipi di tributi come la tosap, la cosap, quello sull’igiene urbana e l’imu ma anche servizi riguardanti i costi di segreteria per il rilascio di certificati, il pagamento della mensa scolastica e quant’altro. Con le iniziative del Governo sui bonus e cashback, inoltre, sempre più cittadini si sono iscritti a IO, l’app dei servizi della pubblica amministrazione. E allora perché non sfruttare questa opportunità per digitalizzare anche i servizi del comune di San Severo”? L’applicazione IO infatti integra pagoPA, il sistema che permette di pagare in maniera rapida e intuitiva dall’app, salvando in modo sicuro i propri metodi preferiti, come carte di credito e, a breve, anche altri sistemi di pagamento come bancomat, PayPal, usandoli ogni volta che servirà un pagamento verso lo Stato. “Con l’app sul cellulare – aggiunge Pisone -, i cittadini possono pagare qualunque avviso cartaceo emesso nel circuito pagoPA, inquadrando semplicemente il QR code riportato sul bollettino. Inoltre l’ente può comunicare in maniera più facile con il cittadino, mandando avvisi di scadenze o comunicazioni”. Grazie a IO, infatti, un cittadino utente può accedere alle funzioni comuni dei servizi pubblici di tutti gli enti di suo interesse (nazionali e locali) integrati sull’app. In concreto, si possono ricevere messaggi e comunicazioni da un ente, con la possibilità di archiviarle ricordare e gestire le proprie scadenze verso la pubblica amministrazione, come carta d’identità, permessi Ztl o i bandi per iscrizione agli asili nido, aggiungendo i promemoria nel proprio calendario personale con un clic. Inoltre l’app permette anche di mantenere traccia dello storico delle operazioni e le ricevute di pagamento, così da esibirle in caso di necessità. Una iniziativa già avviata da molti comuni italiani e che facilita il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, abbattendo il muro del digital divide.

Filippo Pisone

Riformisti Cattolici e Liberali di San Severo