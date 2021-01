SAN SEVERO – Società Nazionale di Salvamento Genova: Pasquale Mininno insignito della Medaglia di Benemerenza di 2^ Classe

Presidenza – Società Nazionale di Salvamento Genova: Conferimento Medaglia di Benemerenza di 2^ Classe In Argento, all’Istruttore nelle Arti Marinaresche e Salvataggio sig. Mininno Pasquale..

Visto il protrarsi della pandemia “Covid-19”, tenuto conto delle restrizioni, il Presidente della Società Nazionale di Salvamento – Genova, prof. dott. Giuseppe Marino, delega il Consigliere Nazionale e Direttore della Locale Sezione di San Severo (FG) sig. Alberto Tricarico di conferire con partecipato affetto la medaglia di Benemerenza di 2^ Classe In Argento all’ Istruttore Nelle Arti Marinaresche E Salvataggio nonchè Socio sig. Mininno Pasquale, per aver contribuito in maniera diretta, efficace e determinante al salvataggio di vite umane con la formazione professionale di Soccorritori e Bagnini di salvataggio, da oltre un ventennio (20anni) sostenendo e promuovendo i valori fondamentali della Società Nazionale di Salvamento della Sicurezza e Salvataggio e Soccorso in Acqua, dimostrando notevole competenze tecniche ed elevata perizia marinaresca, unite a non comuni doti di intraprendenza, rappresentando sempre un esempio costante e propositivo caratterizzato da elevata professionalità, silenziosa generosità ed impareggiabile altruismo-.

Chi è Mininno Pasquale: Sanseverese di 65 anni, sposato con 3 figli ed un nipotino a cui dedico in modo particolare questa onoreficenza , lavora come funzionario presso un Ente Pubblico, con smisurata ed incontenibile passione per il ..Mare.. che ha voluto con malcelata commozione ringraziare in primis per questa inaspettata ma desiderata medaglia di benemerenza, colui che riveste il meritato ruolo di Presidente in questa grande famiglia che è la Società Nazionale di Salvamento –Genova (di cui rappresenta oltre 100000), il Prof. Dott. Giuseppe Marino, ringrazio il grande tecnico, maestro ed amico il dott. Dario Giorgio Pezzini (responsabile didattica e formazione Istruttori), che ha fortemente creduto nelle mie capacità, tanto da volermi come membro nella Commissione Tecnica Nazionale Centro e Sud Italia nei corsi per Aspiranti Docenti di Nuoto e Istruttore di primo Soccorso e Blsd Pediatrico ossigeno e trauma. Uno strizzo di occhio al Consigliere Nazionale, e Direttore d Sezione e Presidente Regionale della Guardia Costiera Ausiliaria della Regione Puglia sig.Rag. Alberto Tricarico, grazie perché mi hai sempre segnalato agli Organismi Centrali come una persona valida e con sani principi, nonostante i battibecchi e le visioni diverse in alcune cose e grazie anche per la pazienza che avuto quanto mi trovava durante il suo servizio estivo di Guardia Costiera Ausiliaria a vagare a nuoto molto ma molto fuori dai limiti consentiti ed io gli rispondevo ..Albe! non me ne sono accorto stavo nei miei pensieri, e tu sorridendo mi invitavi a rientrare. Ringrazio tutti i miei allievi che mi hanno permesso di infondere i valori insegnatomi dalla Società Nazionale di Salvamento in questo lungo cammino insieme. In ultimo e non perché meno importante, anzi, un grazie e un milione di scuse a mia moglie Filomena, che anche non comprendendo la mia viscerale passione per il mare, non mi ha mai ostacolato. Grazie anche a voi della carta stampata per questa opportunità. Titoli e brevetti conseguiti nella Società Nazionale di Salvamento-Genova : Brevetto di Bagnino di Salvataggio lungo litorale marittimo e elle piscine di tutti i paesi C.E.E.; Brevetto Istruttore di Nuoto; Brevetto Istruttore Nelle Arti Marinaresche Per Il salvataggio; Brevetto Docente Istruttore di Nuoto; Brevetto Istruttore-Allenatore di Nuoto Di Salvamento.

Titoli e brevetti conseguiti al di fuori della Società Nazionale di Salvamento-Genova: Brevetto Apneista di 2° grado “ F.I.P.S.A.S. –CMAS, Maestro e Allenatore Gianpaolo De Capua che ringrazio .

Inoltre: ha insegnato per tantissimo in diverse piscine ed in mare Nuoto nelle sue specialità, ha insegnato come Docente di Nuoto e come Istruttore nelle Arti Marinaresche e Salvataggio nei corsi tecnico-pratici per aspiranti Bagnini di Salvataggio e Istruttori di Nuoto ed è stato membro in qualità di Docente di Nuoto nella Commissione Tecnica Nazionale Centro e Sud Italia per gli Aspiranti Docenti Istruttori Di Nuoto.

Formazione svolta teorica e pratica SNS oltre -30000- ore :

Aspiranti Istruttori di Nuoto – centinaia –

Aspiranti Bagnino di Salvataggio -centinaia-

Aspiranti Docenti di Nuoto -centinaia-

Aspiranti Allenatori di Nuoto e Salvamento – centinaia-

Aspiranti al Primo Soccorso e Blsd/Pediatrico/oxy -centinaia-

Aspiranti Soccorritori Acquatici -centinaia-

Salvataggi effettuati in acqua diversi -certificati –

Segreteria Sns San Severo Rag Alberto Tricarico