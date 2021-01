MONTI DAUNI – LA PROVINCIA E’ PRONTA PER L’ESECUZIONE DEI 28 PROGETTI SULLE STRADE DEI MONTI DAUNI

LA PROVINCIA E’ PRONTA PER L’ESECUZIONE DEI 28 PROGETTI SULLE STRADE DEI MONTI DAUNI

Sono stati affidati, a seguito di gara, i lavori per la messa in sicurezza della viabilità dei Monti Dauni, finanziati con risorse del Fondo Sociale di Coesione 2014/2020 e Delibera CIPE 26/2016, nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Si è proceduto, altresì, alla sottoscrizione dei contratti con le ditte appaltatrici ed è in corso la consegna dei lavori per procedere alla loro esecuzione. Per alcuni lotti sono iniziati i lavori di pulizia delle aree di pertinenza delle strade. L’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale verà effettuata non appena le condizioni metereologiche lo consentiranno.