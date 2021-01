SAN SEVERO – LA CITTA’ SARA’ A BREVE DOTATA DI UN PIANO DI PROTEZIONE CIVILE E DI UN SISTEMA DI GESTIONE E COMUNICAZIONE CONFORME AL NUOVO CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Un Piano di Protezione Civile aggiornato al recente Codice approvato nel 2018 e un sistema di gestione della sala operativa e di comunicazione alla cittadinanza, in linea con le migliori tecnologie disponibili: saranno approntati nei prossimi mesi dal Servizio di Protezione Civile afferente all’Area V Urbanistica e Attività Produttive, Dirigente arch. Fabio Mucilli, avvalendosi di professionisti di elevata qualità nel panorama nazionale, per elevare gli standard di sicurezza e per incrementare la capacità di gestione delle emergenze, da quelle più consolidate (rischio idraulico, rischio sismico, rischio incendio) a quelle che stiamo conoscendo più di recente con l’emergenza epidemiologica.

“Si tratta di due strumenti fondamentali – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco con delega all’Urbanistica Salvatore Margiotta e l’Assessore con delega alla Pianificazione Strategica Luigi Montorio -, sia per le attività di prevenzione degli eventi calamitosi, sia per la gestione delle eventuali situazioni di emergenza. Le due azioni vedranno il coinvolgimento delle locali associazioni di protezione civile, supporto prezioso e ineludibile sia nelle attività di prevenzione che di emergenza, ma anche della popolazione, sia attraverso attività di informazione, che con il coinvolgimento diretto attraverso attività di esercitazione”.

SAN SEVERO, 7 gennaio 2021

