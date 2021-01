TORREMAGGIORE – CALCIO A 5 – POLISPORTIVA – IL 2021 INIZIA CON UN PAREGGIO, FINISCE 3-3 CON L’ITRIA

📣 IL 2021 INIZIA CON UN PAREGGIO, FINISCE 3-3 CON L’ITRIA 📣

Finisce 3-3 la prima partita dell’anno della Polisportiva, che rimonta dall’1-3 e nel finale spreca due colossali palle gol per portare a casa l’intera posta in palio.

Pronti, via e Angelini🇮🇹 realizza da pochi passi sfruttando al meglio il solito assist al bacio di Bruno Rossa 🇧🇷. Primo gol stagionale per il laterale sanseverese.

L’Itria reagisce e prima pareggia con un destro deviato di Punzi e subito dopo raddoppia con Araujo 🇧🇷 ben imbeccato da Fanelli. Lo stesso Fanelli sigla un gran gol pochi minuti dopo superando Fiotta e depositando in rete.

1-3 per gli ospiti che siglano tre reti in 5′.

La Polisportiva non si demoralizza e ci tonia a macinare gioco. Spano coglia la traversa, mentre Heredia 🇦🇷 realizza il gol del 2-3.

Nella ripresa il copione della gara non cambia: ritmi altissimi e pressing asfissiante dei rossoblu.

Heredia 🇦🇷 sigla il gol del 3-3, Araujo🇧🇷 coglie un palo clamoroso, mentre Tricarico spreca da pochi passi.

Nel finale succede di tutto: Fiotta esce per infortunio lasciando il posto al giovane Di Genova, Heredia e Spano sprecano un clamoroso 2vs0 a 2′ dal termine, mentre un clamoroso intervento difensivo nega a Spano la gioia del gol.

Finisce 3-3. Un risultato positivo che però lascia un po’ di amaro in bocca per tutte le occasioni create.

Prossimo appuntamento in programma sabato 1️⃣6️⃣ Gennaio quando nella tensostruttura di Via De Gasperi arriverà la capolista Canosa 🔴🔵.