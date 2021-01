Usa, muore una donna durante l’assalto a Capitol Hill

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – C’è una vittima nell’assalto dei sostenitori di Donald Trump al Congresso Usa. Una donna è morta per le gravi ferite riportate dopo essere stata colpita al petto da un proiettile. Lo riporta la Nbc.

Non è ancora chiaro il numero preciso dei feriti.

La polizia intanto ha arrestato 13 persone e sequestrato 5 pistole, come ha riferito Robert J. Contee, capo del dipartimento di polizia metropolitana di Washington.

Contee ha anche osservato che nessuna delle persone arrestate è residente nel Distretto di Columbia.

“Questo è quanto accade quando una vittoria elettorale sacra e schiacciante viene strappata brutalmente ai grandi patrioti che sono stati trattati male e ingiustamente da così tanto tempo. Tornate a casa con amore e in pace. Ricorderete questo giorno per sempre!”, ha scritto su Twitter il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump.

(ITALPRESS).