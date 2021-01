SAN GIOVANNI ROTONDO – Il Presidente Conte scrive al sindaco Crisetti: “Aiuti economici agli operatori del turismo della città di San Pio”

“Il 2020 ha rappresentato un anno davvero buio e drammatico per le nostre attività, e gli operatori del turismo hanno pagato il prezzo più caro, dovendo dire addio in molti casi al lavoro e ai sacrifici di tutta una vita. Oggi guardiamo al futuro con occhi nuovi e carichi di speranza, con la consapevolezza di non essere soli”. Con queste parole il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, ha ringraziato il premier Giuseppe Conte per l’interesse mostrato per la città di San Pio.

Il presidente del Consiglio, infatti, con una missiva, ha annunciato il suo impegno per sostenere il rilancio turistico del territorio. Ecco il testo