BASKET SERIE A2 – Assalto alla capitale… Eurobasket Roma vs Allianz PAZIENZA

Un’immaginaria breccia alla porta delle vittorie esterne, che per questa stagione è ancora immacolata: con questo target comincia il viaggio della Cestistica Città di San Severo verso Roma, dove domenica 10 gennaio alle ore 17.00 affronterà la Eurobasket Roma.

I capitolini, al quinto campionato consecutivo in A2, sono guidati da Coach Damiano Pilot (che ha fatto tutta la trafila dalle giovanili fino ad assistente della prima squadra, subentrando come capo-allenatore a Massimo Maffezzoli la stagione scorsa) e vantano un ruolino di sei punti in graduatoria con sette gare disputate. Ad oggi (dopo il fallimento della Virtus) sono di fatto la prima squadra della Città eterna e si fregiano di un roster profondo e piuttosto fisico: Gabriele Romeo (enfant du pays e figliol prodigo di questa stagione) è la mente del gioco pronto a innescare le folate offensive di Gallinat (MVP dell’ultimo campionato danese), l’uscita dai blocchi dell’esperto Viglianisi o le soluzioni interne per Buccarelli (il classico giovane con caratteristiche di veterano), Olasewere (una garanzia in questo campionato) o del gigante Daniele Magro. Fanti, Cepic, Cicchetti e l’ex teatino Staffieri completano una compagine, come detto, prestante e dalle svariate soluzioni.

I Neri di Lino Lardo ambiscono al “2” in schedina dopo aver sfiorato l’impresa in quel di Forlì e nonostante un quintetto ancora incompleto (nuovo forfait di Jones, per il quale lo staff medico sta facendo letteralmente i miracoli per averlo al più presto a disposizione ) ma tanto determinato a tentare l’aggancio in classifica ai laziali, per non perdere il treno salvezza, vista anche la concomitante vittoria della Stella Azzurra, che ormai Tallona i dauni a due sole lunghezze….che sia la volta buona?

Palla a due alle ore 17.00 con consueta diretta streaming per gli abbonati LNP PASS.

Credits foto: Massimo Nazzaro

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo