Governo, Tajani “Se sinistra non trova accordo si andrà al voto”

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna chiederlo ai signori della sinistra se ci sarà la crisi di governo, stanno dando un brutto spettacolo. Noi non allungheremo la vita a Conte. Se la sinistra non trova un accordo al suo interno, si andrà a votare. Il voto non mi pare l’ipotesi numero uno, ma ci affidiamo alla saggezza del capo dello Stato”. Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, alla trasmissione “L’Ospite” di Sky Tg24.

“La soluzione di Forza Italia a un’eventuale crisi di governo? Noi speriamo che si affrontino con determinazione le grandi emergenza come salute ed economia, ma vedo che il governo è molto in difficoltà e va in crisi per responsabilità dei partiti che lo sostengono. Noi finora abbiamo dato la massima collaborazione istituzionale”, ha aggiunto. “Non abbiamo mai pensato di far cadere il governo sullo spostamento di bilancio, ma non credo che il governo avrà vita lunga e non daremo voti a sostegno di una sinistra incapace di governare. Ci sono una serie di risorse europee da prendere, ma loro preferiscono litigare perdendo di vista il bene del Paese. Servono le riforme del Fisco, della Giustizia, della Sanità, della burocrazia e della digitalizzazione”, ha concluso Tajani.

(ITALPRESS).