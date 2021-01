SAN SEVERO – LETTERE AL DIRETTORE. IL CIMITERO PRIVO DI PAVIMENTAZIONE ANTI ALLAGAMENTO

Riceviamo e pubblichiamo

Nonostante le reiterate ed aspre critiche già mosse negli anni passati, sembra proprio che alla macchina amministrativa non interessi in alcun modo offrire una parvenza di dignità e decoro al nostro Cimitero.

Nella zona di nuova costruzione, ad anni di distanza risulta ancora privo di pavimentazione sia nel parcheggio esterno che nell’intera area di sepoltura, e durante le giornate di pioggia si trasforma in un impraticabile campo paludoso, tale da impedire addirittura l’avvicinamento ad alcuni loculi o tombe di famiglia, e tanto denota la deprecabile e persistente inerzia delle autorità preposte alla sua cura e gestione.

Voglio sperare che prima o poi chi di competenza si attivi per porre termine all’attuale situazione, ricordando che un luogo sacro come il cimitero dovrebbe essere il fiore all’occhiello di una città, e non un ulteriore punto di critica.

Avv. Alessandro Iorio