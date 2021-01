CAPITANATA – ATTENZIONE AL MALTEMPO. OGGI FREDDO E TEMPORALI

La protezione civile regionale ha emesso un messaggio di allerta gialla in Puglia valido per oggi, domenica 10 gennaio, dalle 8 e per le successive 12 ore.

Il bollettino segnala rischio idrogeologico per temporali. In provincia di Foggia, nelle prossime ore, le condizioni meteorologiche subiranno un peggioramento.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e di temporali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Nei prossimi giorni si assisterà, inoltre, ad un calo delle temperature, specie nei valori minimi.