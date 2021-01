CALCIO SERIE C – IL FOGGIA RIMONTA LA JUVE STABIA. PUNTO PREZIOSO

Di Lino Mongiello

FOGGIA-JUVE STABIA 1-1

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli 7; Anelli 6, Gavazzi 5.5, Germinio 6; Del Prete sv (8’ pt Di Masi 6), Vitale 6 (26’ st Balde), Salvi 6 (39’ st Morrone sv), Rocca 6, Di Jenno 6; Curcio 6 (39’ st Dell’Agnello 6); D’Andrea 5.5 (39’ st Garofalo sv).

In panchina: Vitali, Galeotafiore, Raggio Garibaldi, Agostinone, Lucarelli, Pompa, Cardamone.

Allenatore: Marchionni 6.

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei 6; Garattoni 6.5, Troest 6, Allievi 6, Rizzo 6.5; Vallocchia 6 (39’ st Codromaz sv), Berardocco 6, Mastalli 6 (9’ st Scaccabarozzi 6); Fantacci 6 (32’ st Golfo sv), Romero 6, Orlando 6 (39’ st Ripa sv).

In panchina: Lazzari, Russo, Guarracino, Oliva.

Allenatore: Padalino 6.5.

ARBITRO: Colombo di Como 5.5.

RETI: 17’ st Berardocco (rig.), 41’ Dell’Agnello.

NOTE: serata fredda, terreno pesante. Ammoniti: Vallocchia, Di Jenno, Garattoni, Fumagalli, Berardocco. Angoli: 2-4. Recupero: 1′, 4′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.

Foggia, 11 gennaio 2021. La fulminea conclusione del neo entrato Dell’Agnello (41’) evita al Foggia la sconfitta casalinga con la Juve Stabia e consente di proseguire la striscia di risultati positivi. La sosta ha giocato un brutto scherzo ai rossoneri, apparsi la controfigura della bella e pimpante squadra vittoriosa nei quattro precedenti match. Ma va anche detto che di fronte c’era l’ostica compagine campana, guidata dall’ex Pasquale Padalino. Proprio le vespe hanno notevolmente impressionato nei primi 45’ e costretto i padroni di casa a subire le sgroppate soprattutto sulle fasce dove i due esterni ospiti hanno creato non pochi problemi. Anche perché Marchionni ha dovuto rinunciare dopo soli 8’ ad uno dei migliori protagonisti della gara, Del Prete. Il Foggia ha perso convinzione nei propri mezzi ed è diventato eccessivamente timoroso. Il pallino del gioco è passato tra le mani degli ospiti e ci è voluto l’ottimo Fumagalli per evitare la capitolazione sul tiro a botta sicura di Romero (14’), sul preciso cross di Rizzo. La Juve Stabia ha provato a colpire ancora qualche minuto più tardi con il diagonale di Fantacci (17’) che è terminato poco fuori dallo specchio della porta, imbeccato con precisione dal solito Rizzo. Nell’intervallo Marchionni avrà catechizzato i suoi ragazzi che alla ripresa del gioco sono apparsi più concentrati e determinati ed hanno messo in seria crisi la Juve Stabia, costretta ad arretrare. Nel momento migliore dei rossoneri che davano l’impressione di poter colpire da un momento all’altro, la Juve Stabia beneficiava di un calcio di rigore molto discutibile per un contatto tra di Di Jenno su Romero (16’). Berardocco (17’), implacabile dagli undici metri, portava i suoi in vantaggio.Sulle ali dell’entusiasmo ancora Fumagalli negava il gol del possibile 0-2 ancora a Romero (22’), abile nel gioco aereo. Il Foggia provava a spingere con la forza della disperazione ma non riusciva a creare pericoli per la porta difesa da Tomei. Marchionni rischiava il tutto per tutto e a 6’ dal novantesimo gettava nella mischia Morrone, Garofalo e Dell’Agnello. Proprio l’attaccante rossonero (41’) risultava decisivo nello sfruttare al meglio la corta respinta di un difensore, scaraventando la sfera alle spalle dell’esterrefatto Tomei. Nel recupero poi un super Fumagalli (48’) rimediava al grave errore di Gavazzi ipnotizzando ancora, per la terza volta, Romero ed evitava la capitolazione.