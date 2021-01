FOGGIA – IL PRESIDENTE NICOLA GATTA: LA PROVINCIA TORNA AD ASSUMERE PERSONALE

IL PRESIDENTE NICOLA GATTA: LA PROVINCIA TORNA AD ASSUMERE PERSONALE

Pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Foggia, nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”, i bandi per i concorsi pubblici per esami per la copertura di due posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore tecnico, categoria giuridica C e di tre posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate non appena gli avvisi verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed esami. Alle graduatorie che si formeranno potrà attingersi anche in futuro, nei limiti temporali della loro vigenza.