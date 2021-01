RODI GARGANICO – ISS MAURO: LA SCELTA MIGLIORE 

La scuola di Rodi garganico dell’Iss Mauro del giudice da molti anni forma dei ragazzi che da adolescenti diventano adulti in tutti i sensi. Abbiamo delle testimonianze di chi ha frequentato questa scuola che è cresciuto molto a livello formativo ma anche personale perché ha trovato davvero un posto che forma la persona in primis per un lavoro ma anche nella conoscenza del gargano nord a livello personale . L’ Istituto di Rodi Garganico include nei suoi livelli formativi: corsi diurni di: – Tecnico Economico – Indirizzo A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing) (ex Ragioniere);- Tecnico Economico – Indirizzo A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing) – articolazione SIA (Sistemi informativi Aziendali) (ex Ragioniere Programmatore);- Tecnico Economico – Indirizzo Turismo;- Tecnico Tecnologico – C.A.T. (Costruzioni Ambiente e Territorio) (ex Geometra);- Tecnico Tecnologico – T&L (Trasporti e Logistica) – Nautico; corsi serali di: – Tecnico Economico – Indirizzo A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing) – articolazione SIA (Sistemi informativi Aziendali) (ex Ragioniere Programmatore); La scuola di Rodi garganico dell’Iss Mauro del giudice da molti anni forma dei ragazzi che da adolescenti diventano adulti in tutti i sensi. Abbiamo delle testimonianze di chi ha frequentato questa scuola che è cresciuto molto a livello formativo ma anche personale perché ha trovato davvero un posto che forma la persona in primis per un lavoro ma anche nella conoscenza del gargano nord a livello personale . L’ Istituto di Rodi Garganico include nei suoi livelli formativi: corsi diurni di: – Tecnico Economico – Indirizzo A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing) (ex Ragioniere);- Tecnico Economico – Indirizzo A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing) – articolazione SIA (Sistemi informativi Aziendali) (ex Ragioniere Programmatore);- Tecnico Economico – Indirizzo Turismo;- Tecnico Tecnologico – C.A.T. (Costruzioni Ambiente e Territorio) (ex Geometra);- Tecnico Tecnologico – T&L (Trasporti e Logistica) – Nautico; corsi serali di: – Tecnico Economico – Indirizzo A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing) – articolazione SIA (Sistemi informativi Aziendali) (ex Ragioniere Programmatore);

– Tecnico Economico – Indirizzo Turismo;

Per la sede di Ischitella include: corsi diurni di:- Professionale – Indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy (ex Moda);- Professionale – Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;- Percorso triennale (qualifica IeFP – Istruzione e formazione tecnica professionale) – Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa (ex Moda);- Percorso triennale (qualifica IeFP – Istruzione e formazione tecnica professionale) – Operatore elettrico;corsi serali di:- Professionale – Indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy (ex Moda);- Professionale – Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica. A livello personale si trovano davvero dei professori disposti a tutto nella tua crescita e nonostante le difficoltà in tutti i settori erano sempre disposti ad aiutarci e ad oggi abbiamo un ricordo che vivrà sempre dentro di noi e sarà una parte del nostro cammino. Per tutti gli indirizzi sono aperte le iscrizioni . Scegliete con la testa e con il cuore . Antonella stefania