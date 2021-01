SAN PAOLO CIVITATE – INTENSA ATTIVITA’ DELL’ASS. GEPA

riceviamo e pubblichiamo riceviamo e pubblichiamo

L’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV.

Dal 15 novembre 2020 e’ attiva come associazione di protezione civile nel Coc (centro operativo comunale), di San Paolo di Civitate.In questi mesi dall’attivazione del coc, vede impegnati i volontari ogni giorno con 3 o 4 unità senza sosta. Nei servizi di controllo territorio urbano ed extra, supporto alle forze dell’ordine, servizio informazione per l’uso corretto della mascherina, servizio anti assembramento e sosta nella piazza, accertamenti con agenti polizia locale a presunti positivi dal covid 19 .Interventi svolti incendio canneto in contrada mezzana con chiamata hai vigili del fuoco che subito sono intervenuti sul posto, per spegnere incendio e bonifica area.Caduta alberi sulla S.P 142 tratto stradale da San Paolo di Civitate verso Serracapriola,con la rimozione dei rami caduti sul tratto stradale e mettendo in sicurezza area,in via Roma centro urbano stessa cosa .I volontari che stanno affiancando il presidente provinciale Tosiani Nicola sono: Tosiani Gianluca vice presidente prov, Coppola Rosa segretaria, Landolfo Vito direttore operativo, Giannubilo Nicola, Giannubilo Leonardo. Per svolgere attività di controllo territorio urbano ed extra i volontari usano i mezzi propri, visto che non dispongono di un mezzo associativo.Le guardie zoofile di codesta associazione hanno ritrovato abbandonati due cuccioli, che sono stati tenuti in stallo provissorio dai volontari presso le proprie abitazioni ,e dati in addozione con regolare documentazione e accertamenti.Abbiamo liberato un cane randagio rimasto chiudo nel cancello dell’ufficio postale attivando subito con chiamata hai carabinieri e al direttore dell’ufficio.Abbiamo garantito servizio anti assembramento davvanti la Parocchia San Giovanni Battista per le giornate del 24 -25- 31 dicembre 2020 e il 01 gennaio 2021, per garantire la sicurezza delle persone. Abbiamo consegnati n.100 panettoni a persone anziane, 120 panettoni piccoli ai bambini della scuola dell’infanzia, 140 buoni spessa a famiglie bisognose. I panettoni sono stati acquistati dall’ammistarzione comunale. Che li ha consegnati a codesta associazione per consegnarli a persone anziane e bambini.Per noi è stato un onore consegnare panettoni a persone anziane e bambini e farli sentire meno soli in questo periodo di emergenza. Siamo fieri di essere volontari e di fare le cose con cuore senza chiedere nulla in cambio a nessuno.Ringrazio da presidente provinciale i volontari che con me hanno messo impegno e faccia nel svolgere servizio, all’amministrazione comunale, ai cittadini tutti, ai comandanti delle forze dell’ordine locali .Grazie a tutti per la vostra fiducia in noi …