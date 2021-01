SAN GIOVANNI ROTONDO – Covid-19, 115 i pazienti ricoverati a Casa Sollievo della Sofferenza

Sono 115 le persone ricoverate a Casa Sollievo della Sofferenza presso le unità di area Covid-19. Nel consueto bollettino settimanale, hanno dettagliato il livello di pressione nell’ospedale di San Giovanni Rotondo. Ad oggi, la situazione è la seguente:72 in Malattie infettive; 19 in Penumologia; 8 in Terapia semintensiva e 16 in Terapia intensiva.

Ulteriori 6 pazienti sono presenti in Pronto Soccorso, tutti in Osservazione Breve Intensiva.