CAPITANATA – ALLERTA METEO – IN PEGGIORAMENTO DA GIOVEDI’ SERA, ARRIVA LA NEVE!

Siamo in attesa di un peggioramento di stampo prettamente invernale sulla nostra regione. L’aria di origine artica marittima sta scendendo verso latitudini meridionali e nella giornata di giovedì 14 gennaio giungerà sulla Puglia portando un deciso crollo delle temperature. Oltre all’aria fredda si creeranno i presupposti per poter osservare fiocchi di neve fino in collina soprattutto in serata quando la quota neve si porterà fin sui 500-600 metri.

Per questo non escludiamo che delle imbiancate (anche se di pochi centimetri) possono interessare il Sub-Appennino Dauno (Deliceto, Sant’Agata di Puglia e Faeto), il Gargano dai 500/600 metri in su e qualche spruzzata di neve anche sulla Murgia barese (Altamura, Noci e Santeramo), Sud Est Barese e Valle d’Itria. Ma non è finita. Una breve tregua avverrà nella giornata di venerdì 15 gennaio poi, tra sabato 16 e domenica 17 aria gelida giungerà dai Balcaniportando un ulteriore crollo termico su tutta la regione con NEVICATE fino in pianura dal Gargano al Salento. Tale da far registrare massime vicino allo zero termico fin quasi in pianura.

Insomma, prepariamoci quindi a vivere un weekend molto freddo e con qualche sorpresa bianca su alcune località.

fonte meteopuglia