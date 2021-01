Marotta “Suning valuta opportunità nell’interesse dell’Inter”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La proprietà Suning sta valutando le opportunità nell’interesse dell’Inter e nel rispetto del blasone storico del club, del presente e del futuro”. Con queste parole, rilasciate ai microfoni di RaiSport, l’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, commenta le indiscrezioni circa possibili novità societarie. “Detto questo – ha aggiunto Marotta nel pre-partita della sfida in casa della Fiorentina valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia – il management da me rappresentato sa di agire in un contesto societario molto solido, queste voci sono sopra la nostra testa e non ci devono condizionare”.

(ITALPRESS).