SAN NICANDRO GARGANICO – CERTIFICATI I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ALL’ISTITUTO “DE ROGATIS”

Questi i lavori eseguiti per l’attestato di prestazione energetica:

isolamento termico pareti e soffitti

sostituzioni di caladie generatore di calore e val. termos. e canne fumarie

sostituzioni corpi illuminanti

rifacimenti di aiuole e parcheggio per diversamente abili

realizzazione area raccolta rifiuti differenziata

sostituzioni di vetrature a triplo vetro camera del tipo antinfortunistico

trasporti a discarica e smaltimenti

sostituzioni di rubinetterie e cassette di scarico a risparmio energetico

rifiniture e pitturazioni

realizzazioni di percorrenze per accessibilita’ diversamente abili pari al 90%.

realizzazione di impianto fotovoltaico per 20kwp.

Il Presidente, Nicola Gatta specifica che continua la programmazione dell’Ente per sostenere gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico e di miglioramento della sostenibilità ambientale degli istituti scolastici di competenza della Provincia.

I lavori sono stati coordinati dalla dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, Denise Decembrino, coadiuvata dal tecnico dell’Ente, Luigi Radi.