APRICENA – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE SCUOLE E NEGLI EDIFICI PUBBLICI: RISPARMIO E QUALITÀ NEGLI AMBIENTI. TANTI LAVORI IN CORSO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE SCUOLE E NEGLI EDIFICI PUBBLICI:RISPARMIO E QUALITÀ NEGLI AMBIENTI.

TANTI LAVORI IN CORSO.



Carissimi,

da pochi giorni sono ultimati i lavori di sostituzione delle vecchie lampade con le nuove a LED in diversi edifici pubblici della nostra città.

Palestra Scuola “Padre Pio”, Palestra “Felice Cataneo”, Area Esterna Scuola “Fioritti”, Caserma Polizia Locale “Fiorino Mattiacci”, Plessi A e B della Scuola “Collodi”.

In tutti questi immobili comunali abbiamo sostituito i corpi illuminanti, rendendo più efficiente l’impianto di illuminazione e risparmiando sulle casse comunali.

Nel frattempo le Scuole “Torelli” e “Pitta” sono interessate da importanti interventi di ristrutturazione e a giorni partirà anche il grande cantiere della Palestra “Collodi”. Nel 2021, in estate, partiranno quelli alla “Padre Pio”.

Un lavoro incessante effettuato in questi anni nelle nostre scuole, senza precedenti.

PER I NOSTRI FIGLI E LE FUTURE GENERAZIONI.

8 milioni di euro di investimenti, di contributi ottenuti realizzando progetti ben fatti e risultati vincitori ai vari bandi regionali e nazionali.

Tanto lavoro e ricchezza per la nostra città. Non ci fermiamo e continuiamo a lavorare per migliorare sempre più la nostra città!!

#ForzApricena



Il Sindaco

Ing. Antonio Potenza