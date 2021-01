FOGGIA – SERVIZI STRAORDINARI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO AL QUARTIERE FERROVIA

Nelle giornate del 12 e 13 gennaio, sono stati effettuati nuovamente due distinti servizi di controllo straordinario del territorio che hanno interessato il comprensorio del c.d. Quartiere Ferrovia, in adesione a quanto determinato in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento presieduta dal Prefetto di Foggia.

Le pattuglie appiedate sono state dislocate da via Lanza a Piazza Cavour, Viale XXIV Maggio, fino alla via Podgora, via Piave, via Montegrappa, via Isonzo.

Il servizio oltre ad essere rivolto a contrastare ogni forma di illegalità è stato focalizzato al rispetto della normativa emergenziale, per il contrasto alla diffusione del Covid 19, al fine di evitare assembramenti e sull’osservanza delle misure di distanziamento sociale, con controlli a persone sottoposte a quarantena domiciliare disposti dall’autorità sanitaria.

Nel quartiere Ferrovia inoltre, è stata posta maggior attenzione al contrasto ai fenomeni di degrado urbano e illegalità diffusa, come l’abbandono di rifiuti, bivacco e assembramenti di persone. I servizi sono stati estesi fino al nodo intermodale per evitare affollamenti per la salita sugli autobus.

Nel corso dei due servizi sono state identificate complessivamente 185 persone, controllati 102 autoveicoli ed elevate 7 contravvenzioni al C. di S. ; elevate 3 contestazioni amministrative e una per violazione normativa anticovid, infine sono state eseguite 8 perquisizioni.

Infine sono stati controllati 4 esercizi commerciali.