SAN SEVERO – ATTENZIONE – PUBBLICO AVVISO PROGRAMMA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA

A firma del Dirigente Area V Servizi Cimiteriali Fabio Mucilli è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di San Severo il PUBBLICO AVVISO PROGRAMMA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA.

SI AVVISA

che, a partire dal 15 febbraio 2021, si procederà alla estumulazione delle salme che risultino essere state tumulate da oltre 60 anni, le cui concessioni inoltre risultino scadute, ai sensi dell’art. 96 del Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, di cui alla richiamata D.C.C. n. 5/2017;

che l’attività di estumulazione interesserà n. 91 loculi, individuati nel blocco loculi denominato “Marchese-Di Pietro 46-47”;

che i loculi oggetto della presente procedura, situati nella parte destra del Cimitero comunale, sono stati specificamente identificati in ordine a requisiti temporali e strutturali, come da elenco allegato ed affisso nelle bacheche site nel Cimitero comunale.

SI INVITANO

tutti i parenti dei defunti tumulati nei suddetti blocchi a contattare, entro e non oltre il 05 febbraio 2021, il Servizio Cimiteriale muniti di contratto di concessione e/o documento equivalente, al fine di dimostrarne l’effettiva titolarità. Dopo tale data, qualora non si fosse proceduto a dimostrare la titolarità concessoria dei loculi occupati da defunti con contratti stipulati da più di 60 anni, si procederà d’ufficio ad effettuare le estumulazioni previste nel presente proclama.

I parenti che abbiano interesse possono:

– depositare i resti mortali dei propri defunti in ossari, loculi o tombe avute in concessione, in questo caso, le spoglie dovranno essere preliminarmente raccolte all’interno di cassettine di zinco secondo quanto prescritto dall’art. 36 del DPR 285/90.

– rinnovare le concessioni secondo quanto disposto dall’art. 58 del Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria per un periodo di 20 anni;

a tal proposito essi dovranno inoltrare formale richiesta al Servizio Cimiteriale Comunale.

Se il cadavere estumulato non sarà in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso stesso sarà avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, oppure ritumulato in controcassa.

Le richieste degli aventi titolo, relative i resti mortali dei defunti estumulati, dovranno esser formulate con dichiarazione di atto notorio e/o autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Si ribadisce che il trattamento prestabilito dei resti per le quali sussiste il disinteresse dei familiari (in mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro collocazione presso l’ossario Comune.

Le estumulazioni saranno calendarizzate a partire dal 15 febbraio 2021.

ELENCO ESTUMULANDI GRUPPO “MARCHESE-DI PIETRO 46-47” Rif. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 05/AREA V/S.C. DEL 14/01/2021 AD OGGETTO: Attività di estumulazione ordinaria – 1 DEF. AZZARITO Anna 11/07/1940 SEZ. 1 LOCULO 6 46 DEF. CANNELONGA Severino 08/09/1946 SEZ. 21 LOCULO 2 DEF. AZZARITO Mario 18/07/1942 SEZ. 1 LOCULO 6 47 DEF. RUBINO Antonio 08/08/1946 SEZ. 21 LOCULO 1 2 DEF. RICCI Luigi 22/07/1942 SEZ. 1 LOCULO 5 48 DEF. VASCIARELLI Domenico 20/02/1950 SEZ. 22 LOCULO 6 3 DEF. LANGELLA Lucia 15/07/1942 SEZ. 1 LOCULO 2 49 DEF. LA CERIGNOLA Caterina 05/07/1949 SEZ. 22 LOCULO 5 4 DEF. COLIO Marco 02/06/1943 SEZ. 2 LOCULO 6 50 DEF. MATARANTE Lucia 17/08/1946 SEZ. 22 LOCULO 2 DEF. PETRUZZELLI Maria 23/06/1943 SEZ. 2 LOCULO 6 51 DEF. PETROSINO Antonia 05/11/1946 SEZ. 23 LOCULO 6 5 DEF. DI CIOLLA Giuseppe 01/03/1943 SEZ. 2 LOCULO 5 52 DEF. D’ANDREA Soccorsa 29/12/1950 SEZ. 23 LOCULO 5 6 DEF. FACCHINO Umberto 01/01/1943 SEZ. 3 LOCULO 6 53 DEF. ROMANO Antonio 27/03/1953 SEZ. 23 LOCULO 4 DEF. SANTARELLI Maria 1947 SEZ. 3 LOCULO 6 54 DEF. CAFORA Onofrio 14/07/1946 SEZ. 23 LOCULO 3 7 DEF. SPONSANO Felicia 23/03/1943 SEZ. 3 LOCULO 5 55 DEF. VASCIARELLI Domenico 30/12/1947 SEZ. 24 LOCULO 5 8 DEF. DI MARCO Carmelo 19/08/1943 SEZ. 4 LOCULO 6 56 DEF. MINISCHETTI Ciro 30/12/1947 SEZ. 24 LOCULO 4 9 DEF. GATTA Giuseppina 11/04/1943 SEZ. 4 LOCULO 5 57 DEF. LANZONE Michele 04/07/1946 SEZ. 24 LOCULO 3 10 DEF. DE MATTEIS Antonio 12/04/1943 SEZ. 4 LOCULO 1 58 DEF. SPADONE Maria Libera 22/01/1959 SEZ. 24 LOCULO 2 11 DEF. D’ORSI Giovanni 24/08/1943 SEZ. 5 LOCULO 6 59 DEF. PAZIENZA Carmine 01/10/1946 SEZ. 25 LOCULO 5 12 DEF. ANGELINI Francesco 10/05/1943 SEZ. 5 LOCULO 5 60 DEF. CASSANO Carmela 23/09/1946 SEZ. 25 LOCULO 4 13 DEF. FLORIO Giuseppina 28/04/1942 SEZ. 5 LOCULO 3 61 DEF. ROTONDO Erminia 02/07/1946 SEZ. 25 LOCULO 3 14 DEF. SCHINGO Pasquale 24/08/1943 SEZ. 6 LOCULO 6 62 DEF. LANDELLA Maria Luigia 03/06/1946 SEZ. 25 LOCULO 2 15 DEF. ROSELLI Maria T. 08/06/1943 SEZ. 6 LOCULO 4 63 DEF. LA VACCA Rosa 16/08/1946 SEZ. 25 LOCULO 1 16 DEF. DI PIETRO Soccorsa 22/05/1943 SEZ. 6 LOCULO 3 64 DEF. CENDAMO Grazia 21/09/1946 SEZ. 26 LOCULO 5 17 DEF. LA CECILIA Giuseppe 31/07/1951 SEZ. 7 LOCULO 5 65 DEF. CANTATORE Domenica 14/04/1946 SEZ. 26 LOCULO 4 18 DEF. ANTINO Concetta 12/08/1943 SEZ. 7 LOCULO 1 66 DEF. PAZIENZA Arnaldo 09/04/1946 SEZ. 26 LOCULO 3 19 DEF. MARANO Adele 19/07/1946 SEZ. 12 LOCULO 6 67 DEF. PAZIENZA Carolina 03/03/1952 SEZ. 26 LOCULO 2 20 DEF. MARCHITTO Rachele 10/10/1946 SEZ. 12 LOCULO 5 68 DEF. CRUCINIA Vittoria 10/04/1946 SEZ. 27 LOCULO 3 21 DEF. CERVONE Elisabetta 19/04/1946 SEZ. 12 LOCULO 4 69 DEF. IAFELICE Felice 06/11/1946 SEZ. 31 LOCULO 6 22 DEF. PRATTICHIZZO Filomena 13/04/1946 SEZ. 12 LOCULO 3 70 DEF. MARCHISELLI Lucia 20/02/1946 SEZ. 31 LOCULO 5 23 DEF. LA ROIA Incoronata 03/02/1946 SEZ. 12 LOCULO 1 71 DEF. DELL’OGLIO Teresa 24/07/1943 SEZ. 32 LOCULO 6 24 DEF. GAMBINO Egilda 19/07/1946 SEZ. 13 LOCULO 6 72 DEF. PALMIERI Luigi 03/08/1942 SEZ. 32 LOCULO 4 25 DEF. DEL CIELLO Giovanni 12/06/1946 SEZ. 13 LOCULO 2 73 DEF. ALTERIO Rosa 29/07/1943 SEZ. 32 LOCULO 2 26 DEF. GENTILE Orazio 10/08/1946 SEZ. 13 LOCULO 1 74 DEF. DI IORIO Giuseppe 26/07/1943 SEZ. 32 LOCULO 1 27 DEF. MARTELLA Donatantonio 09/09/1946 SEZ. 14 LOCULO 6 75 DEF. BONAVENTURA Donata M. 13/07/1943 SEZ. 33 LOCULO 6 28 DEF. LABRIOLA Maria Antonia 15/02/1946 SEZ. 14 LOCULO 1 76 DEF. DE MASO Grazia 23/07/1943 SEZ. 33 LOCULO 5 29 DEF. LEONE Giovanni 12/08/1946 SEZ. 15 LOCULO 6 77 DEF. CANELLI Nicoletta 21/07/1949 SEZ. 33 LOCULO 3 30 DEF. LOMBARDI Angela 25/04/1946 SEZ. 16 LOCULO 5 78 DEF. BUCCELLI Michele 12/05/1943 SEZ. 34 LOCULO 5 31 DEF. D’ALO’ Vincenzo 09/11/1955 SEZ. 16 LOCULO 3 79 DEF. MANCINI Vincenza 17/05/1943 SEZ. 34 LOCULO 3 32 DEF. FALLUCCA Raffaele 25/06/1948 SEZ. 16 LOCULO 2 80 DEF. VISCO Enrichetta 13/05/1948 SEZ. 34 LOCULO 2 33 DEF. RUSSO Maria 04/06/1946 SEZ. 17 LOCULO 6 81 DEF. MOLLICA Vincenzo 25/09/1960 SEZ. 35 LOCULO 6 34 DEF. D’AMARO Rosa 08/08/1946 SEZ. 17 LOCULO 4 82 DEF. CIANCIARUSO Maria 21/04/1943 SEZ. 35 LOCULO 5 35 DEF. AUGELLI Rosaria 29/04/1946 SEZ. 17 LOCULO 1 83 DEF. MUCEDOLA Maria 13/04/1943 SEZ. 35 LOCULO 1 36 DEF. CAVALLO Alessandro 10/10/1946 SEZ. 18 LOCULO 5 84 DEF. PELLEGRINO Michele 09/04/1943 SEZ. 36 LOCULO 5 37 DEF. ANASTASIO Giuseppina 02/06/1960 SEZ. 18 LOCULO 2 85 DEF. TROZZOLA Paolo 11/06/1943 SEZ. 37 LOCULO 6 38 DEF. FLORIO Maria 05/09/1947 SEZ. 18 LOCULO 1 86 DEF. GRAVINA Elvira 22/02/1955 SEZ. 37 LOCULO 5 39 DEF. D’APOTE Incoronata 01/01/1951 SEZ. 19 LOCULO 6 87 DEF. D’AMICO Angela 17/03/1943 SEZ. 37 LOCULO 4 40 DEF. CINICOLA Antonietta 10/04/1946 SEZ. 20 LOCULO 6 88 DEF. NULCHIS Massimino 11/06/1942 SEZ. 38 LOCULO 6 41 DEF. PAZIENZA Leonarda M. 04/02/1954 SEZ. 20 LOCULO 5 89 DEF. INFANTE Ciro 01/01/1942 SEZ. 38 LOCULO 5 42 DEF. CIOLLI Biagio 06/05/1952 SEZ. 20 LOCULO 4 90 DEF. TAVAGLIONE Ignazio 12/04/1942 SEZ. 38 LOCULO 4 43 DEF. MORRICO Arturo 15/02/1946 SEZ. 21 LOCULO 6 91 DEF. PAGLIAFORA Wiliam 24/06/1942 SEZ. 38 LOCULO 3 44 DEF. BIZZARRO Dante 26/08/1944 SEZ. 21 LOCULO 5 45 DEF. RITOLI Caterina 26/08/1945 SEZ. 21 LOCULO 4

