SAN SEVERO – INDOVINA CHI VIENE A (S)CENA: questa sera doppio evento IN DIRETTA DAL TEATRO VERDI

Il teatro questa sera arriva a casa di tutti a ora di cena con un doppio evento. Questa sera, venerdì 15 gennaio 2021, a partire dalle ore 19,30, ci saranno due eventi in diretta streaming dal Teatro Comunale Giuseppe Verdi.

“In un momento così delicato legato alla Pandemia Covid 19, con l’impossibilità ad organizzare evento con presenza di pubblico – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – abbiamo aderito ad una proposta del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese di cui il Comune di San Severo è socio da molti anni, per il progetto “Indovina chi viene a s-cena” con l’obiettivo di coinvolgere artisti e pubblico pugliesi in un format culturale on- line. Grazie all’utilizzo di una piattaforma digitale, questa sera gli spettatori, che accederanno previa registrazione, potranno collegarsi e assistere in diretta al lavoro di artisti del nostro territorio. Alle ore 19.30 ci saranno gli attori della compagnia Foyer97, seguiti alle 21,00 dalla compagnia Malalingua. Questa sera ci sarà anche la possibilità di interazione del pubblico da casa. Infatti, la tecnologia utilizzata permetterà agli utenti collegati di interagire con gli artisti in scena attraverso l’uso di una chat-room, tramite la quale gli spettatori potranno porre domande a chi è in scena o rispondere a richieste fatte dagli artisti stessi, o condividere pensieri, commenti, emozioni in tempo reale. I contributi ritenuti più interessanti saranno trasmessi in video e visibili a tutti durante la diretta streaming. L’interazione permetterà di creare uno scambio vero, ricreando, anche a distanza, quell’energia che nasce dall’incontro dal vivo fra artisti e pubblico”.

👉 Prenota qui il tuo posto gratuito:

ORE 19.30

https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-san-severo-ore-1930

ORE 21

https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-san-severo-ore-2100

Prenotare il tuo posto gratuito agli eventi è semplicissimo

1️⃣ Vai sul sito www.rebellive.it/o/teatro-pubblico-pugliese e scegli l’evento a cui partecipare. Clicca sul pulsante “Acquista Biglietto”. L’ingresso è gratuito!

2️⃣ Inserisci i tuoi dati (controlla che l’email sia scritta bene e sia attiva, riceverai qui i dati di accesso). Accetta le condizioni di vendita e clicca ” Acquista Biglietto”. Vedrai un messaggio di conferma

SAN SEVERO, 15 gennaio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo