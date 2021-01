LUCERA – POLIZIA RINVIENE UN FURGONE RUBATO E LO RESTITUISCE AL TITOLARE

Nella mattinata del 14 gennaio u.s. Agenti del Commissariato di P.S. di Lucera impegnati nel servizio di controllo del territorio, notavano in una zona periferica della città, un furgone Renault Master di colore bianco, abbandonato al centro della strada. Da un primo controllo il veicolo non presentava segni di effrazione, né risultava ai terminali da ricercare. Tuttavia, una più approfondita indagine evidenziava che lo stesso era in uso ad una azienda di catering con sede proprio in Lucera. Pertanto, gli Agenti immediatamente contattavano il responsabile della citata azienda e apprendevano che nella nottata precedente ignoti si erano introdotti nei locali dell’azienda.