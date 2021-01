SAN NICANDRO GARGANICO – Scomparsa del sindaco Costantino Ciavarella, il cordoglio dI Potito Salatto, presidente del Gruppo Salatto e dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata della Puglia

Scomparsa del sindaco di San Nicandro Garganico Costantino Ciavarella, il cordoglio del dottor Potito Salatto, presidente del Gruppo Salatto e dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata della Puglia

“A titolo personale, ed in rappresentanza del Gruppo Salatto e dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata della Puglia, formulo le mie condoglianze ed esprimo la mia vicinanza alla famiglia del dottor Costantino Ciavarella, sindaco di San Nicandro Garganico e collega, deceduto stanotte a seguito del contagio da Covid-19 contratto nel dicembre scorso, durante la visita ad un suo paziente.

È una notizia che ci lascia sgomenti e senza parole. Il dottor Ciavarella era un medico di famiglia ed un primo cittadino, dunque un uomo doppiamente in trincea nella lotta alla pandemia. La sua scomparsa allunga purtroppo la lista dei colleghi vittime di un virus che continua ad essere feroce e crudele e ferisce ciascuno di noi, a cominciare dalla comunità di San Nicandro Garganico.

Ai suoi parenti e a quanti lo conoscevano e lo stimavano va il mio cordoglio e l’impegno nel proseguire l’azione di contrasto nei confronti del Covid-19. Gli operatori ed il mondo della sanità, ciascuno per il suo ambito di competenza, continueranno ad essere in prima linea, con senso di responsabilità e dedizione. Onorando così il sacrificio del dottor Ciavarella e di tutti i medici che hanno perso la vita in questa guerra contro il virus”.