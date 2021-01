TORREMAGGIORE – FUTSAL – POLISPORTIVA FANTASTICA, FERMATA LA CAPOLISTA

Ancora una prestazione importante della Polisportiva, che sul proprio campo ferma la corsa del Futsal Canosa, giunta a Torremaggiore da prima della classe.

Rossoblu bravi a recuperare nella ripresa i due gol subiti nel primo tempo grazie ad una doppietta di Spano, MVP del match.

Andiamo con ordine:

Starting five con ben due ragazzi nati nel 2002 per mr Olivieri, che schiera Di Genova tra i pali al posto dell’infortunato Fiotta, assieme a Rossa 🇧🇷 Heredia🇦🇷, Spano e Pazienza.

Heredia dopo pochi minuti spreca un 2vs1, mentre Lupoli appena entrato si rende pericoloso. Il Canosa ci prova con il solito Josè David🇪🇦, mentre Pazienza si vede negare un clamoroso fallo da rigore.

Il.Canosa sblocca la partita con Josè David, bravo ad insaccare su perfetto schema di angolo. La Polisportiva reagisce ed il portiere ospite salva prima su Spano poi su Russi. A 7′ dal termine della prima frazione Josè David raddoppia su calcio di punizione.

Nel finale di tempo Lupoli e Tricarico non riescono ad incidere, mentre Di Genova è bravo su Termine.

Nella ripresa i rossoblu partono ancora molto forte, con Heredia e Lupoli che sfiorano il gol. Piú preciso è invece Spano che accorcia le distanze e pochi minuti dopo va vicinissimo al gol del pareggio.

I rossoblu premono e Olivieri schiera Pazienza come quinto di movimento a 4′ dal termine, ma il gol del pareggio arriva dopo una palla recuperata da Heredia sul cui tiro deviato Spano è il più lesto di tutti e di destro insacca in rete il gol del 2-2.

Nel finale il Canosa ci prova con il quinto di movimento ma è Tricarico ad andare vicino al gol a pochi secondi dal termine.

Pareggio importante per i rossoblu 🔴🔵 che scenderanno in campo nel prossimo turno sul difficile campo della Diaz Bisceglie ⚪🔴

POLISPORTIVA TORREMAGGIORE 2

FUTSAL CANOSA 2

⚽⚽ SPANO 🇮🇹